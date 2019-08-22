‘Almanya ile ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Almanya ile ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir’
GeriAvrupa ‘Almanya ile ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
22.08.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

‘Almanya ile ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Almanya ile ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman Odalar Birliği, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası üyesi iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.Varan, burada yaptığı konuşmada, ülkede yaşayan 3 milyondan fazla Türkiye kökenlinin Almanya’nın ekonomisi ve refahına katkı sunduğunu söyledi. Alman şirketlerinin de Türkiye’de yatırımları olduğunu belirten Varank, “Alman firmaları, istihdam ve katma değer oluşturarak Türk sanayisine önemli katkılarda bulunuyor” dedi.

İKİ ülke liderlerinin ülkeler arası güçlü ve derin ilişkileri daha ileri seviyeye taşıma vizyonunu benimsediklerine işaret eden Bakan Varank, şunları söyledi: “Türkiye’de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlılığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum. Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 7 bini aşkın Alman firması var. Bu, Alman yatırımcıların, Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, çalışkan iş gücü ve siyasi iradeyle güçlenen istikrara güvenlerinin bir göstergesi. Türkiye, ayrıca Asya ve Afrika pazarlarına erişim imkânı da sunuyor.”

‘YÜKÜ HAFİFLETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’
“Hiçbir yatırımcı Türkiye’de hayal kırıklığına uğramadı. Türkiye’de yatırımcı dostu bir üretim ekosistemi var, çok çeşitli yatırım teşvikleri sunuyoruz. Son olarak Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde önemli bir gelişme kaydettik. Geçen yıl söz konusu endekste 17 sıra yükseldik. Tabii ki bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz, öngörülebilirliği artırmak ve yatırımcılarımızın üzerindeki yükü hafifletmek için tüm kurumlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Ülkemize doğrudan yatırımları çekerek sanayinin birçok sektöründe bölgesel üretim merkezi olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de Ar-Ge merkezi kurmaları için küresel şirketleri destekliyoruz. Aynı zamanda Türk yatırımcıları da yabancı pazarlarda iş yapmaları konusunda teşvik ediyoruz.”

‘Almanya ile ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir’

‘SANAYİ ODALARI ÇOK ÖNEMLİ’
“Vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, iş insanları için çok önemli. Serbest ticaret refahı artırdığı gibi katma değer ve istihdama da katkı sağlar. Tarih bize ticaret savaşlarının kazananının olmadığını ve asla olmayacağını defalarca göstermiştir. Sanayi odaları, ihtilafların çözümü, sağlıklı ilişkilerin devamı, şirketler arası iş birliğinin artırılması ve yeni yatırım alanlarının oluşturulmasında öneli bir yere sahip. Alman sanayici ve yatırımcıların karşılaştığı sorunları çözmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Alman Masası’ gibi Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda da ‘Türkiye Masası’ oluşturuldu. Her iki ülke şirketleri yapay zekâ ve dijital dönüşümde iş birliği yapabilir. Hükümetler olarak şirketlerimizin ortak üretim ve kapasite geliştirmede ihtiyaç duyduğu her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız. Türkiye’nin 25 yıldır Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği Anlaşması var. Bu anlaşmanın güncellenmesi karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri bir üst seviyeye çıkaracaktır.”

Berlin’de Türklerin ürettiği uçakla uçtu: Çok iyiydi
Berlin’de Türklerin ürettiği uçakla uçtu: Çok iyiydi

İKİ ENSTİTÜYÜ ZİYARET ETTİ
Bakan Varank, Avrupa ve Almanya’nın temel bilimler alanındaki en önemli merkezlerinden Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü ve telekomünikasyon alanında uzmanlaşmış Fraunhofer Heinrich-Hertz Enstitüsü’nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Varank’a toplantıda, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da eşlik etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Almanya ile ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir’
Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor
Jürgen Klopp emekli mi oluyor?
Rutte’yi tehdit eden kişiye kamu cezası