‘Almanya ile ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir’

İKİ ülke liderlerinin ülkeler arası güçlü ve derin ilişkileri daha ileri seviyeye taşıma vizyonunu benimsediklerine işaret eden Bakan Varank, şunları söyledi: “Türkiye’de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlılığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum. Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 7 bini aşkın Alman firması var. Bu, Alman yatırımcıların, Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, çalışkan iş gücü ve siyasi iradeyle güçlenen istikrara güvenlerinin bir göstergesi. Türkiye, ayrıca Asya ve Afrika pazarlarına erişim imkânı da sunuyor.”

‘YÜKÜ HAFİFLETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

“Hiçbir yatırımcı Türkiye’de hayal kırıklığına uğramadı. Türkiye’de yatırımcı dostu bir üretim ekosistemi var, çok çeşitli yatırım teşvikleri sunuyoruz. Son olarak Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde önemli bir gelişme kaydettik. Geçen yıl söz konusu endekste 17 sıra yükseldik. Tabii ki bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz, öngörülebilirliği artırmak ve yatırımcılarımızın üzerindeki yükü hafifletmek için tüm kurumlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Ülkemize doğrudan yatırımları çekerek sanayinin birçok sektöründe bölgesel üretim merkezi olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de Ar-Ge merkezi kurmaları için küresel şirketleri destekliyoruz. Aynı zamanda Türk yatırımcıları da yabancı pazarlarda iş yapmaları konusunda teşvik ediyoruz.”





‘SANAYİ ODALARI ÇOK ÖNEMLİ’

“Vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, iş insanları için çok önemli. Serbest ticaret refahı artırdığı gibi katma değer ve istihdama da katkı sağlar. Tarih bize ticaret savaşlarının kazananının olmadığını ve asla olmayacağını defalarca göstermiştir. Sanayi odaları, ihtilafların çözümü, sağlıklı ilişkilerin devamı, şirketler arası iş birliğinin artırılması ve yeni yatırım alanlarının oluşturulmasında öneli bir yere sahip. Alman sanayici ve yatırımcıların karşılaştığı sorunları çözmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Alman Masası’ gibi Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda da ‘Türkiye Masası’ oluşturuldu. Her iki ülke şirketleri yapay zekâ ve dijital dönüşümde iş birliği yapabilir. Hükümetler olarak şirketlerimizin ortak üretim ve kapasite geliştirmede ihtiyaç duyduğu her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız. Türkiye’nin 25 yıldır Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği Anlaşması var. Bu anlaşmanın güncellenmesi karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri bir üst seviyeye çıkaracaktır.”

İKİ ENSTİTÜYÜ ZİYARET ETTİ

Bakan Varank, Avrupa ve Almanya’nın temel bilimler alanındaki en önemli merkezlerinden Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü ve telekomünikasyon alanında uzmanlaşmış Fraunhofer Heinrich-Hertz Enstitüsü’nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Varank’a toplantıda, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da eşlik etti.