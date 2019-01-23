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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
23.01.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Almanya ikiye bölündü: Hiçbir tartışma sürücüleri bu kadar karşı karşıya getirmedi

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Almanya ikiye bölündü: Hiçbir tartışma sürücüleri bu kadar karşı karşıya getirmedi

Almanya’da uzmanlardan oluşan 20 kişilik komisyonun, 2030 yılına kadar sera gazı salınımını yüzde 55 düşürmek için hükümete tavsiye edeceği iddia edilen ‘sürücülere daha fazla vergi ve otobana 130 km hız limiti’ haberleri, kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Bakanlar, parti liderleri, çevre örgütleri, polis sendikası, otomobil kulüpleri ve sürücüler karşı karşıya geldi.

ALMANYA’da hükümet, imza attığı Paris iklim Anlaşması kapsamında sera gazı salınımını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında düşürebilmenin araştırılması için çevre kuruluşları, demir yolları, otomobil sanayi, otomobil kulüpleri ve sendika temsilcilerinden oluşan 20 kişilik bir komisyona görev verdi. Komisyonunun, iklimi koruma hedefine ulaşabilmek için ‘otobanlarda genelde olmayan hız limitinin 130 km ile sınırlandırılması ve yakıt vergisine zam tavsiyesi’nde bulunacağı haberleri kamuoyuna sızdı. “Sürücülere daha fazla vergi ve otobanda 130 km hız limiti yolda” haberleri, ülkede bomba etkisi yarattı.

ALMANYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Alman kamuoyu ikiye bölündü. Bir taraf otobanda hız limitinin küresel ısınmaya yol açan karbondioksit gazı (Co2) salınımı ve trafikte ölümlerin düşmesine yol açacağı, yakıt vergisinin ise sürücüleri elektrikli otomobillere yönlendireceği görüşünü savunurken diğer taraf otobanların güvenli olduğu, hız limitinin ölümcül kazaları ve Co2 salınımını azaltmayacağını iddia ediyor.
Komisyonun hız limiti tavsiyesine en başta Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer karşı çıktı. Böyle bir tavsiyeyi “İnsan aklına ters” diye niteleyen Scheuer, “Öfke ve kızgınlığa yol açan, refahımızı tehlikeye düşüren taleplerin gerçekleşme şansı yok. Ben reddediyorum” dedi.

Almanya ikiye bölündü: Hiçbir tartışma sürücüleri bu kadar karşı karşıya getirmedi

RAPOR BİLİNÇLİ OLARAK SIZDIRILMIŞ OLABİLİR
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Steffen Bilger, komisyonun henüz bir nihai karar vermediğini, raporun kamuoyunun tepkisini ölçmek için bilinçli olarak sızdırılmış olabileceğini belirterek “Buna tek başına Ulaştırma Bakanlığı karar vermiyor. Hükümetin ve Meclis’in çoğunluğunun onayı gerekiyor. Hız limiti çözüm değil. Bizim otobanlarımız hız trafik için yapılmıştır ve çok güvenlidir. Ölümlü kazalar otobanlarda değil daha çok karayollarında meydana geliyor” dedi.
Hız limiti yerine telematik sistem öneren Bilger, “Almanya’da otobanlarda trafiğin akışına göre hız sınırını belirleyen telematik levhaları en iyi çözüm. Hız limiti bizi ileri götürmez. Gelecek, telematik sistemde” dedi.

YEŞİLLER OY KAYBETMEMEK İÇİN SUSUYOR
Eskiden hız limitinin 100 km’ye indirilmesini isteyen Yeşiller ise oy kaybı korkusuyla sessiz. Ancak Cem Özdemir, hız limitini savundu ve “Bu, Amerikalılarla silah taşıma hakkını tartışmaya benziyor. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu hız limiti uyguluyor. İstatistikler de bizden yana. Hız yükseldikçe, Co2 salınımı ve kaza tehlikesi artıyor” dedi.

Almanya ikiye bölündü: Hiçbir tartışma sürücüleri bu kadar karşı karşıya getirmedi

SPD: HIZ LİMİTİ GEREKSİZ TARTIŞMA
Hükümet ortağı SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, hız limitinin denenmesi gerektiğini savunurken, VW otomobil şirketi yönetimindeki Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil (SPD), hız limitine karşı çıktı. Weil, “Otobanlarımız güvenli. Hız limiti gereksiz” dedi. Hür Demokrat Parti (FDP) ise hız limiti tartışmasını sembol politikası olarak niteledi.

ÇEVRE ÖRGÜTÜ: ELEKTRİKLİ ARAÇLARA TEŞVİK EDER
Alman Çevre Örgütü Başkanı Jürgen Resch, hız limitini savundu ve hız limiti sayesinde yılda 5 milyon ton daha az Co2 salınımına ulaşılacağını ve bu uygulamanın elektrikli otomobile rağbeti teşvik edeceğini söyledi.
Polis Sendikası da hız limitinden yana. Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Michael Mertens, hız limiti sayesinde ölümcül kazaların azalabileceğini belirtti ve “Eğer her yıl 3 bin 200 insanın trafikte ölmesini istemiyorsak, bunu düşünmemiz lazım. Hız limiti önemli rol oynar” dedi.

ÖLÜMLERİN AZALACAĞINA İNANMIYORUM
Alman Otomobil Kulübü (ADAC) genel olarak sık sık kazaların olduğu yerlerde hız limiti yerine telematik çözümü önerdi.
Autoclub ACE ise hız limitini savundu. Kulüp yöneticilerinden Romy Mothes, “Hız limiti arzu edilen bir durum. İlk planda ıklimi korumak için değil, kazaları azaltmak için önemli” dedi.
Otomobil Kulübü AvD Başkan yardımcısı Jörg Elsner, “Ben bu yolla trafikte ölümlerin azalacağına inanmıyorum” dedi.

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