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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
13.06.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Almanya İçişleri Bakanı, kiralara 5 yıl zam yasağı planına karşı çıktı

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Almanya İçişleri Bakanı, kiralara 5 yıl zam yasağı planına karşı çıktı

Almanya’da Berlin Senatosu, yüksek kiraların önüne geçmek için kiralara 5 yıl zam yasağı getirmeye hazırlanıyor. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin’in bu uygulamasına sektöre darbe vurulacağı gerekçesiyle karşı çıktı.

ALMANYA’DA kira artışını durdurmak için hazırlanan çözüm planları, hükümet ortağı CDU/CSU ile SPD’nin arasını açıyor. Berlin Senatosu, 5 yıl kira zammı yasağı getirmek istiyor. Federal hükümet ortağı SPD, bu planı destekliyor. Ancak Birlik Partileri zam yasağına karşı çıkıyor. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin Senatosu’nun 5 yıl zam yasağı planının inşaat sektöründeki yatırımcıları kaçıracağını düşünüyor. Süddeutsche Zeitung Gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Seehofer, konut yapımına acil ihtiyaç duyulduğu bir zamanda zam yasağının inşaat sektörünü sekteye uğratacağını belirtti.

KONUTLARA EL KOYMAK İÇİN İMZA TOPLADILAR
Hükümet ortağı SPD’nin geçici genel başkanlarından Thorsten Schaefer Gümbel ise zam yasağı planını, kira artışlarını durdurmak için en doğru önlem olarak savunuyor. Berlin Senatosu kira artışına 5 yıl yasak getirmeyi öngören yasa tasarısını gelecek hafta onaylayacak. Yasa tasarısına karşı çıkan Berlin Ev Sahipleri Birliği kiralara zam yapılmasını istiyor. Alman Kiracılar Birliği ise zam çağrısını sorumsuzluk olarak niteliyor. Berlin’de hızla yükselen kiralara karşı kurulan bir girişim ise büyük emlak şirketlerinin konutlarına el konulması talebiyle halkoylamasına gidilmesi için topladığı imzaları Berlin Senatosu’na sunmaya hazırlanıyor.

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