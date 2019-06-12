Almanya hızla krize sürükleniyor: Yıl sonunu göreceği şüpheli...
Avrupa’nın en güçlü ülkesi Almanya, hızla hükümet krizine doğru sürükleniyor. Hükümetin yıl sonunu görmesine şüphe ile bakılıyor.
HIRİSTİYAN Birlik Partileri ile Sosyal Demokratlar’dan oluşan büyük koalisyon hükümetinin işbaşına gelmesinin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen, hükümetin ne kadar ayakta kalabileceği tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor Tartışmalar mayıs ayı sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri ve akabinde SPD lideri Andrea Nahles’in istifasıyla daha da hızlandı. Almanya’nın üç doğu eyaletinde bu sonbaharda eyalet seçimleri var. 1 Eylül’de Brandenburg ve Sachsen Eyaletleri, 27 Ekim’de ise Thüringen seçimleri yapılacak. Yaklaşık 30 yıldır SPD’nin kalesi Brandenburg’ta aşırı sağ AfD ilk kez anketlerde SPD’yi solladı. AfD yüzde 21’e yükselirken, 2014 seçimlerinde yüzde 31.9 oy alan SPD, yüzde 18’e geriledi.
SPD KOALİSYONDAN AYRILIR
Avrupa Parlamentosu ve Bremen seçimlerinden sonra Brandenburg’u da kaybetmesi durumunda Sosyal Demokratların büyük koalisyondan ayrılacağı ve hükümetin düşeceği hazırlıkları yapılıyor. Hükümetin büyük ortağı CDU, olası bir erken seçim beklentisi içgüdüsüyle kimin başbakan adayı olacağı tartışmalarıyla kaynıyor. Tartışmalara CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus’un da katılması, hükümetin yıl sonunu görmeyeceğine, CDU’nun içten içe erken seçime hazırlandığına işaret ediyor. CDU’da parti lideri Annegret Kramp Karrenbauer’e karşı adaylık yarışı şimdiden başladı.
CDU’DA ÜÇ BAŞBAKAN ADAYI
Başbakan adayı olacağı tahmin edilen CDU Genel Başkan Yardımcısı ve Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, Kramp Karrenbauer’in başbakan adaylığının garanti olmadığı çıkışını yaptı.
Buna hemen CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus’tan karşılık geldi. Brinkhaus, CDU’nun başbakan adayının Annegret Kramp Karrenbauer olacağını söyledi.
CDU içindeki koyu muhafazakar kanat ise üyelerin sevgilisi olarak bilinen Friedrich Merz’i yarışa sürmeye hazırlanıyor. Muhafazakar kanat, başbakan adayını üyelerin belirlemesini istiyor. Muhafazakar kanadın sözcülerinden Wolfgang Bosbach, liderlik yarışında olduğu gibi başbakan adaylığında da farklı adayların çıkmasının partiyi motive edeceğine dikkati çekiyor.
Almanya bu gidişle bir hükümet krizine doğru hızla yol alıyor.
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