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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN /Fotoğraflar:dpa
12.06.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Almanya hızla krize sürükleniyor: Yıl sonunu göreceği şüpheli...

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Avrupa’nın en güçlü ülkesi Almanya, hızla hükümet krizine doğru sürükleniyor. Hükümetin yıl sonunu görmesine şüphe ile bakılıyor.

HIRİSTİYAN Birlik Partileri ile Sosyal Demokratlar’dan oluşan büyük koalisyon hükümetinin işbaşına gelmesinin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen, hükümetin ne kadar ayakta kalabileceği tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor Tartışmalar mayıs ayı sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri ve akabinde SPD lideri Andrea Nahles’in istifasıyla daha da hızlandı. Almanya’nın üç doğu eyaletinde bu sonbaharda eyalet seçimleri var. 1 Eylül’de Brandenburg ve Sachsen Eyaletleri, 27 Ekim’de ise Thüringen seçimleri yapılacak. Yaklaşık 30 yıldır SPD’nin kalesi Brandenburg’ta aşırı sağ AfD ilk kez anketlerde SPD’yi solladı. AfD yüzde 21’e yükselirken, 2014 seçimlerinde yüzde 31.9 oy alan SPD, yüzde 18’e geriledi.

Almanya hızla krize sürükleniyor: Yıl sonunu göreceği şüpheli...

SPD KOALİSYONDAN AYRILIR
Avrupa Parlamentosu ve Bremen seçimlerinden sonra Brandenburg’u da kaybetmesi durumunda Sosyal Demokratların büyük koalisyondan ayrılacağı ve hükümetin düşeceği hazırlıkları yapılıyor. Hükümetin büyük ortağı CDU, olası bir erken seçim beklentisi içgüdüsüyle kimin başbakan adayı olacağı tartışmalarıyla kaynıyor. Tartışmalara CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus’un da katılması, hükümetin yıl sonunu görmeyeceğine, CDU’nun içten içe erken seçime hazırlandığına işaret ediyor. CDU’da parti lideri Annegret Kramp Karrenbauer’e karşı adaylık yarışı şimdiden başladı.

Almanya hızla krize sürükleniyor: Yıl sonunu göreceği şüpheli...

CDU’DA ÜÇ BAŞBAKAN ADAYI
Başbakan adayı olacağı tahmin edilen CDU Genel Başkan Yardımcısı ve Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet, Kramp Karrenbauer’in başbakan adaylığının garanti olmadığı çıkışını yaptı.
Buna hemen CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus’tan karşılık geldi. Brinkhaus, CDU’nun başbakan adayının Annegret Kramp Karrenbauer olacağını söyledi.
CDU içindeki koyu muhafazakar kanat ise üyelerin sevgilisi olarak bilinen Friedrich Merz’i yarışa sürmeye hazırlanıyor. Muhafazakar kanat, başbakan adayını üyelerin belirlemesini istiyor. Muhafazakar kanadın sözcülerinden Wolfgang Bosbach, liderlik yarışında olduğu gibi başbakan adaylığında da farklı adayların çıkmasının partiyi motive edeceğine dikkati çekiyor.
Almanya bu gidişle bir hükümet krizine doğru hızla yol alıyor.

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