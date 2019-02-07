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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: Arşiv
07.02.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Almanya her seferinde eli boş dönüyor

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Almanya her seferinde eli boş dönüyor

Suriye ve Irak’ta DEAŞ saflarında savaşan, ancak daha sonra terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD/YPG’ye esir düşen vatandaşlarını geri almak isteyen Almanya, her seferinde eli boş dönüyor.

ALMAN istihbarat birimlerine göre PYD/YPG kontrolündeki kamplarda esir tutulan Alman vatandaşı sayısı ise 40 ila 60 arasında değişiyor. Teröristlerin arasında kadın ve küçük çocukların da olduğu biliniyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bir süreden beri başlattığı girişimlerle DEAŞ üyesi Almanları geri alıp yargılamak, hapiste veya gözetim altında tutmanın hesabını yapıyor. Hükümet, DEAŞ üyesi teröristlerin serbest kalmaları durumunda ülkeye kaçak yollarla girip terör saldırıları düzenlemesinden de endişe ediyor.
Der Tagesspiegel gazetesi konuyla ilgili yaptığı haberinde Alman yetkililerinin şimdiye kadar sürdürdükleri yoğun çabalara rağmen DEAŞ üyesi teröristleri PYD/YPG’nin elinden alamadığını yazdı.

ŞARTLAR ÇOK KÖTÜ
Suriye’nin kuzeyinde esir tutulan teröristler arasında DEAŞ’ın önemli isimlerinden Alman Martin L. de bulunuyor. Dini nikâhlı iki eşiyle birlikte esir tutulan Martin L., örgüt istihbaratının en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Alman teröristin, DEAŞ’ın Irak’a saldırdığı sırada Yezidi kadınları köle olarak aldığı ve bunları başkalarına da sattığı tespit edilmişti.
Cezayir kökenli teröristlerden Fared S. ise Alman Birinci Kanalı ARD’de esir tutuldukları yerin şartlarının çok kötü olduğunu söyleyerek Almanya’da hapis yatmak istediğini söylemişti.
PYD/YPG’nin elindeki yaklaşık bin terörist arasında Fransa vatandaşı sayısı ise yaklaşık 100 olarak tahmin ediliyor.

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