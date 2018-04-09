Almanya havaalanlarında uyarı grevi yapılacak
Almanya’nın en büyük kamu sendikalarından Ver.di, ülke genelinde başlattığı uyarı grevlerine havaalanları da katılacak. Bu amaçla salı günü uyarı grevleri yapılacak.
VER.DI’den yapılan açıklamaya göre Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında salı günü uyarı grevleri yapılacak. Ver.di sendikası Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanının kullanarak uçmak isteyenlerin uzun beklemelere ve uçuş iptallerine hazır olması uyarısında bulundu.
Grev yüzünden uçuşu iptal edilen yolcuların rezervasyonu değiştirme imkanı yoksa havaalanına gelmemeleri istendi.
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