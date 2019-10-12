Almanya hâlâ tehlikeyi kavrayamadı

HEMEN hemen her ülkenin bir terör örgütü var ve bu örgütler başka ülkeler tarafından bir dış politika aracı olarak kullanılıyor. ‘Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi’ anlayışından hareketle bu örgütler dışarıdan besleniyor.

Afganistan’da Taliban, Rusya’ya karşı ABD sayesinde güçlendi. Suriye’de ‘DEAŞ’a karşı mücadele!’ adı altında YPG ağır silahlarla donatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, askerlerini Suriye’den çekerken, “Onlara (YPG) inanılmaz derecede büyük miktarda silah ve mühimmat anlamında para harcadık” diyerek bunu açık açık itiraf etti.

İspanya’da çok can alan ayrılıkçı ETA’nın lider kadrosu yıllarca Fransa’da saklandı.

Fransa, geçtiğimiz yıllarda ağır terör saldırılarına uğradı. Ve Almanya.

Avrupa’nın göbeğinde, terör örgütü ve tehlikesinden uzak bir huzur adası gibiydi Almanya. Ancak şimdi ‘terör örgütleri’ belasıyla karşı karşıya.

ZEMİN HAZIRLANIYOR

Neonazilerle bunun zemini yıllardır hazırlanıyor. NSU, bunun ilk ciddi adımıydı. NSU elebaşları Almanya’nın her tarafında aranıyor olmasına rağmen 14 yıl boyunca sadece gizli kalmadım, aynı zamanda Almanya’da elini kolunu sallaya sallaya dolaşarak cinayetler işledi.

Hücreevi, silah deposu çıktı.

* Örgüt bu silahları nereden ve nasıl tedarik etti?

* Neden 14 yıl boyunca yakalanamadılar?

* NSU’nun arkasındaki iç ve dış karanlık güçler kimler?

Bu soruların hiçbiri aydınlığa kavuşmadı.

Chemnitz’de Küba kökenli bir Alman’ın mülteciler tarafından öldürülmesi olayı anında kullanıldı.

Neonaziler kentte terör estirdi. Güvenlik güçleri aciz kaldı. İstihbarat Başkanı olayların abartıldığı izlenimini vermeye çalıştı.

Ama olaylardan kısa bir süre sonra Almanya’nın birleşme günü olan 3 Ekim tarihinde büyük bir terör saldırısı hazırlığı içinde olan ‘Revolution Chemnitz’ (Chemnitz İhtilalcileri) adlı bir örgüt ortaya çıkarıldı.

TERÖRİSTİN PLANI TUTMADI

Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti, şimdi de Halle’de bir sinagogla bir Türk döner büfesine saldırı.

Tüm bunlar Almanya’nın yakında çok büyük bir terör belasıyla karşıya karşıya olduğunun en açık işaretleri.

Ama Almanya henüz tehlikeyi tam kavrayamamış görünüyor. Halen bu olaylar münferit, bireysel eylemler olarak görülmeye ve gösterilmeye çalışıyor. Almanya, körleri ve sağırları oynuyor.

Oysa Almanya, Halle’de büyük bir katliamdan kılpayı kurtuldu. Neonazi terörist sinagoga önce bir el bombası atarak içeride bulunan onlarca insanı dışarı kaçmaya zorlayacak ve kapıdan çıkanı elindeki silahlarla tek tek avlayacaktı.

Ama bomba patlamadı.

Teröristin planı tutmadı.

NSU sadece üç kişiden ibaret değildi. Kassel Valisi Lübcke’yi öldüren de Halle’deki neonazi terörist de tek başına hareket etmedi. Bunlar neonazi örgütler tarafından tek başına hareket eden birer kahraman gibi gösterilmeye çalışılıyor.

Bunların arkasındaki gizli güçler ortaya çıkarılamazsa, Almanya çok daha zor ve kara günlere sahne olur.