Almanya, güvenlik önlemlerini artırdı

“İRAN’ın nefret ve intikamla hareket ettiği” belirtilen durum değerlendirmesinde, “Öfke ilk başta ezeli düşmanı ABD’ye yönelik” denildi. O nedenle Almanya’daki ABD kurumlarının hedef alınabileceği tehlikesine dikkat çekildi. BKA’nın eyalet asayiş şubelerine gönderdiği raporda ABD’nin yanında İsrail kuruluşlarının da hedef olabileceği, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği kaydedildi. Ayrıca genel olarak görünen ve görünmeyen güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği de vurgulandı. Sıkı güvenlik önlemi daha fazla polis, daha fazla devriye ve daha fazla sivil polisin görev yapması anlamına geliyor.