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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: REUTERS
04.02.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Almanya greve giriyor: Havaalanları, hastaneler, okullar, toplu taşıma, çelik çalışanları...

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Almanya greve giriyor: Havaalanları, hastaneler, okullar, toplu taşıma, çelik çalışanları...

Almanya’yı şubat ayı içerisinde büyük bir grev dalgası bekliyor. Bugün Hamburg Havaalanında binlerce yolcunun mağdur olmasına neden olan uyarı grevlerine hastaneler, okullar ve toplu taşıma çalışanlarının da katılması bekleniyor. Üç kez masadan uzlaşmasız ayrılan metal işçileri de uyarı grevlerine hazırlanıyor.

BİRLEŞİK Hizmetler Sendikası ver.di’nin pazar günü yaptığı uyarı grevi çağrısına pazartesi sabaha karşı 03.00’te iş bırakarak cevap veren yer hizmetleri çalışanları, bugün Hamburg’da binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açtı.
Özellikle iş insanlarının yoğun uçuş yaptıkları günde yapılan grev, binlerce yolcunun Almanya içine ve yurt dışına uçamamasına neden oldu. 275 Euro zammı işverenin yüksek bulması yüzünden yapılan grev nedeniyle ilk saatlerde 58 uçak iniş ve kalkış yapamadı.
Pazartesi için 194 uçağın kalkması ve 194 uçağın inmesi planlanan havaalanında gün içinde uçamayan ve iniş yapamayan uçak sayısının artması bekleniyor.

Almanya greve giriyor: Havaalanları, hastaneler, okullar, toplu taşıma, çelik çalışanları...

KAMU ÇALIŞANLARI VE METAL İŞÇİLERİ DE HAZIRLANIYOR
Kamu çalışanlarının şubat ayı içerisinde hastane ve okulların yanı sıra şehir içi toplu yolcu taşıma alanında da uyarı grevleri bekleniyor. Ayrıca IG Metall sendikası çalışanlarının da iş bırakma eylemi yapması olasılığı doğdu. Çelik sektöründe çalışanlar için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar bir sonuç alınamadı. Metal sendikası ile işveren temsilceleri ile oturduğu masadan üç kez uzlaşmasız ayrıldı. Sendika, çalışanları için yüzde 6 oranında zam ve haftalık çalışma süresinin 2 saat kısaltılmasını istiyor. İki taraf 18 Şubat’ta yeniden masaya oturacak. Uzlaşma sağlanamazsa 72 bin işçi greve gidecek.

Almanya greve giriyor: Havaalanları, hastaneler, okullar, toplu taşıma, çelik çalışanları...

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