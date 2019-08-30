‘Almanya göçe muhtaç bir ülke’
Almanya’nın önemli vakıflarından Bertelsmann tarafından yapılan ve Alman toplumunun göç olgusuna bakışını irdeleyen kamuoyu araştırması, halkın büyük kısmının göçün yararlarından haberdar olduğunu ancak her iki kişiden birinin de daha fazla göç istemediğini ortaya koyuyor. Vakfın araştırması, Alman gazetelerde geniş yer tuttu.
ARAŞTIRMAYI değerlendiren Münchner Merkur gazetesi, son yıllarda yaşanan göçün merkezdeki partilere oy kaybettirdiği görüşünde: “Siyasette her şeye pembe gözlüklerle bakanlarla daima kötümser olanlar arasında Almanya halkı göç hadisesine şaşılacak bir pragmatizmle bakıyor. Bertelsmann Vakfı’nın araştırmasına göre çoğunluk bir yandan ekonomi adına ve nüfusun yaşlanmasına karşı göçü bir fırsat olarak görürken diğer taraftan göç dolayısıyla yaşanan uyum sorunlarına ve sosyal devletin üstündeki yüke dikkat çekiyor. Bir ucunda Yeşiller’in, ‘İnsanlar bize armağan ediliyor’ temelli sevinç çığlıklarının, diğer ucunda ise AfD’nin Alman halkının yok edildiğini savunan söyleminin olduğu siyasi yelpazenin ortasında akıl ve mantık için epey büyük bir alan var. Demek ki merkez hala mevcut. Ancak Merkel’in ‘hoş geldin kültürü’ ve sonrasında toplumda oluşan kontrolü kaybetme şokunun ardından CDU ve SPD gibi köklü partiler, özellikle ülkenin doğusunda bu siyasi merkezi kendi çatılarının altında toplayamıyor.”
‘DEĞERLERE ZARAR VERMEMELİ’
Bertelsmann Vakfı’nın araştırmasını yorumlayan bir diğer gazete de Stuttgarter Zeitung. Gazete, özetle göçün gerekli olduğunu ancak Almanya’nın değerlerine zarar vermemesi gerektiğini savunuyor: “Son yıllarda yaşanan deneyimler Almanya’nın göçe muhtaç bir ülke olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ancak göç alan diğer tüm ülkelerde olduğu gibi bizde de kimin hızlı bir şekilde uyum sağladığına ve hatta kimin ülkeye yararlı olabileceğine çok titiz bir biçimde bakmak gerekiyor. İltica hukuku bu konulara temas etmiyor. Göç, ancak ilk başta onu teşvik eden özgürlükçülük, refah ve işleyen bir sosyal devlet gibi olgulara daha sonra zarar vermediği sürece faydalıdır.”
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