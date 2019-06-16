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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: dpa
16.06.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Almanya gelecek yıl erken seçime mi gidecek

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Almanya gelecek yıl erken seçime mi gidecek

Almanya’da yapılan son anket sonuçları, hükümeti oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) hızla kan kaybettiğini ortaya çıkardı. Buna göre iktidar partilerin oyları yüzde 37’ye gerilerken, Yeşiller oyunu yüzde 27’e çıkararak en güçlü parti konumunda. Bu sonuçlarla halk desteğini kaybeden Merkel hükümetinin görevde kalması zor görünüyor.

KOALİSYON hükümetini oluşturan iki parti 2017 yılının Eylül ayında yapılan federal seçimlerde yüzde 53.4 oy almış, 2018 yılının Mart ayında da iktidara gelmişti. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında Birlik Partileri ülkenin ikinci, SPD ise dördüncü partisi konumuna geriledi. Emnid Araştırma Şirketi’nin anket sonuçlarına göre Almanya’nın en güçlü partisi artık Yeşiller. Halk desteği yüzde 27’ye yükselen Yeşiller’i yüzde 25 ile CDU/CSU izliyor. Ülkenin köklü partisi SPD’nin ise halk desteği sadece yüzde 12. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti’nin (AfD) halk desteği yüzde 13. Bu oranla AfD, ülkede büyük güç olarak üçüncü sırada olduğunu gösteriyor. İktidar partilerinde yaşanan bu düşüşün ise parti içinde son bir yıldır bitmeyen yönetici tartışmalarından kaynaklandığı ve büyük kayıplara yol açtığı görülüyor.

AfD EN GÜÇLÜ PARTİ KONUMUNDA
CDU/CSU ile hükümet ortağı SPD, 26 Mayıs Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandıktan yüzde 44.7 oy almıştı. Koalisyon partilerinin ciddi kan kaybetmesi hükümetin çalışmasını da zora sokuyor. Başbakan Angela Merkel hükümetinin ne kadar daha iş başında kalacağı bilinmiyor. Sonbaharda Saksonya, Brandenburg ve Thüringen eyaletlerinde parlamento seçimleri yapılacak. Üç eyalette de AfD en güçlü parti konumunda. Erken seçim kararı üç eyalette sandıktan çıkacak seçim sonuçlarına bağlı olacak. CDU/CSU ve SPD’nin bu eyaletlerde düşük oy alması hükümetin görevini sürdürmesini zorlaştıracak. Ardından yapılacak SPD Genel Kurulunda partinin yeni yönetimi ve lideri göreve başlayacak. SPD içinde hükümetten ayılmak isteyenlerin oranı hiç de az değil. Görünen o ki sonbahardaki siyasi gelişmeler Almanya’da hükümetin kaderini belirleyecek. Hükümet dört yılını doldurmadan meclis erken seçim kararı alabilecek.

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