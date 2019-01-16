Almanya Federal Meclis’i 100’ncü yılda kadınlar için özel oturum yapacak

ALMANYA’da 1919 yılında ilk kez kadınlar seçme ve seçilme hakkında kavuştu. Aradan tam 100 yıl geçti. Ancak Federal Meclis’teki kadın milletvekili sayısı erkek vekillere göre neredeyse 3’te 1 oranında. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann, erkek milletvekili sayısına göre yüzde 30.7 olan kadın milletvekili sayısının yükselmesi için sistemin değişmesi gerektiğini söyledi.

Küçük bir değişiklikle bile daha fazla kadın milletvekilinin meclise girebileceğini belirten Oppermann, “Seçmenler seçimlerde parti ve bölgelerindeki direkt adaylar için oy kullanıyor. Bu iki opsiyonu üçe çıkarmak gerekir. Seçim bölgeleri bir erkek bir de kadın aday koymalı. Seçmenler de bu iki aday arasında tercih kullanmalı. Böylece kadın milletvekili sayısı artabilir” dedi.

SEÇİM BÖLGE SAYISI DA AZALMALI

Almanya’da 1953 yılında yapılan düzenlemeyle seçmenler federal seçimlerde 299 seçim bölgesindeki direkt adaylara ve partilerin listelerine oy veriyor. Böylece partiler hem seçim bölgesinden hem de listeden milletvekili kazanabiliyor. Oppermann kadın milletvekili sayısını artırmak için bölge sayısının da düşürülmesini önerdi. Oppermann “Seçim bölgelerinde erkekler daha etkili. Bu nedenle direkt adaylar erkek ağırlıklı. 299 olan seçim bölge sayısını 240’a düşürürsek hem meclis küçülür hem de kadın oranı yükselir. Ben bu öneri dışında kadın sayısını mecliste artıracak bir yöntem bilmiyorum” dedi.

HANGİ PARTİDE NE KADAR KADIN VEKİL VAR

Federal Meclis’te 709 milletvekili bulunuyor. Bunların yüzde 69.3’ü erkek, yüzde 30.7’si de kadın. Meclisteki 6 parti içinde kadın milletvekili sayısı sadece Yeşiller ve Sol Parti’de erkek sayısından daha fazla. Diğer partilerde ağırlıklı olarak erkek milletvekilleri bulunuyor. Yeşiller’in 67 milletvekilinin 39’u kadın, 28’i erkek. Sol Parti’de 37 kadın milletvekiline karşın 32 erkek milletvekili var. SPD üyesi 153 milletvekili arasında kadınların sayısı 64. CDU/CSU’nun mecliste 246 milletvekili bulunuyor. Kadın milletvekili sayısı ise 49. 80 milletvekiliyle mecliste temsil edilen FDP üyesi kadın milletvekili sayı ise 19. En az kadın milletvekiline sahip parti olan aşırı sağcı AfD’nin 92 milletvekili arasında kadın sayısı sadece 10. Bir de bağımsız kadın milletvekili bulunuyor. 709 milletvekili arasında 219’u kadın, 490’ı erkek.