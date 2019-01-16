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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: Gerrit Sievert
16.01.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Almanya Federal Meclis’i 100’ncü yılda kadınlar için özel oturum yapacak

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Almanya Federal Meclis’i 100’ncü yılda kadınlar için özel oturum yapacak

Almanya’da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 100’üncü yılı dolayısıyla yarın Federal Meclis’te özel bir oturum yapılacak. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann, ülkede 299 olan seçim bölge sayısını 240’a düşürüp, her bölgeye bir kadın bir erkek aday konulduğu takdirde hem meclisin küçüleceğini hem de kadın oranın yükseleceğini söyledi.

ALMANYA’da 1919 yılında ilk kez kadınlar seçme ve seçilme hakkında kavuştu. Aradan tam 100 yıl geçti. Ancak Federal Meclis’teki kadın milletvekili sayısı erkek vekillere göre neredeyse 3’te 1 oranında. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann, erkek milletvekili sayısına göre yüzde 30.7 olan kadın milletvekili sayısının yükselmesi için sistemin değişmesi gerektiğini söyledi.

Küçük bir değişiklikle bile daha fazla kadın milletvekilinin meclise girebileceğini belirten Oppermann, “Seçmenler seçimlerde parti ve bölgelerindeki direkt adaylar için oy kullanıyor. Bu iki opsiyonu üçe çıkarmak gerekir. Seçim bölgeleri bir erkek bir de kadın aday koymalı. Seçmenler de bu iki aday arasında tercih kullanmalı. Böylece kadın milletvekili sayısı artabilir” dedi.

SEÇİM BÖLGE SAYISI DA AZALMALI
Almanya’da 1953 yılında yapılan düzenlemeyle seçmenler federal seçimlerde 299 seçim bölgesindeki direkt adaylara ve partilerin listelerine oy veriyor. Böylece partiler hem seçim bölgesinden hem de listeden milletvekili kazanabiliyor. Oppermann kadın milletvekili sayısını artırmak için bölge sayısının da düşürülmesini önerdi. Oppermann “Seçim bölgelerinde erkekler daha etkili. Bu nedenle direkt adaylar erkek ağırlıklı. 299 olan seçim bölge sayısını 240’a düşürürsek hem meclis küçülür hem de kadın oranı yükselir. Ben bu öneri dışında kadın sayısını mecliste artıracak bir yöntem bilmiyorum” dedi.

HANGİ PARTİDE NE KADAR KADIN VEKİL VAR
Federal Meclis’te 709 milletvekili bulunuyor. Bunların yüzde 69.3’ü erkek, yüzde 30.7’si de kadın. Meclisteki 6 parti içinde kadın milletvekili sayısı sadece Yeşiller ve Sol Parti’de erkek sayısından daha fazla. Diğer partilerde ağırlıklı olarak erkek milletvekilleri bulunuyor. Yeşiller’in 67 milletvekilinin 39’u kadın, 28’i erkek. Sol Parti’de 37 kadın milletvekiline karşın 32 erkek milletvekili var. SPD üyesi 153 milletvekili arasında kadınların sayısı 64. CDU/CSU’nun mecliste 246 milletvekili bulunuyor. Kadın milletvekili sayısı ise 49. 80 milletvekiliyle mecliste temsil edilen FDP üyesi kadın milletvekili sayı ise 19. En az kadın milletvekiline sahip parti olan aşırı sağcı AfD’nin 92 milletvekili arasında kadın sayısı sadece 10. Bir de bağımsız kadın milletvekili bulunuyor. 709 milletvekili arasında 219’u kadın, 490’ı erkek.

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