Almanya, emekliye 278 milyar maaş ödüyor, 43.4 milyar Euro vergi alıyor
Almanya’da 2005 yılında uygulanmaya başlayan vergi reformundan bu yana emekliler daha fazla vergi ödüyor. Buna göre, Almanya’da emekli 21.2 milyon kişinin yüzde 27’si vergi ödüyor.
ALMANYA’DA emekli maaşına vergi uygulaması emeklileri olumsuz etkiliyor. Bugün her dört emekliden biri vergi ödüyor. 2004 yılında bir milyon civarında emekliden vergi kesilirken, 2015 yılında bu rakam 5.8 milyon emekliye çıkmış bulunuyor. Almanya’da 21.2 milyon emekli var. Bunların yüzde 27’sinden vergi kesiliyor. Emekli maaşı miktarı 278 milyar Euro. Emekli maaşından kesilen vergi tutarı ise 43.4 milyar Euro.
EMEKLİ GELİRİNİN YÜZDE 78’İ VERGİLENDİRİLİRİYOR
2005 yılından beri emekli maaşları daha fazla vergilendiriliyor. Yalnız yaşayan emekliler için yılda 9 bin 118 Euro, çiftler için 18 bin 336 Euro’ya kadar emekli maaşı vergiye tabi değil. Bunun üzerinde emekli maaşından vergi kesiliyor. Bu yıl emekliye ayrılan ve temel emekli gelirinin üzerinde maaş alanlar gelirinin yüzde 78’ini hayatının sonuna kadar vergilendirmek zorunda.
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