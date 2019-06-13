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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: ING IMAGE
13.06.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Almanya, emekliye 278 milyar maaş ödüyor, 43.4 milyar Euro vergi alıyor

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Almanya, emekliye 278 milyar maaş ödüyor, 43.4 milyar Euro vergi alıyor

Almanya’da 2005 yılında uygulanmaya başlayan vergi reformundan bu yana emekliler daha fazla vergi ödüyor. Buna göre, Almanya’da emekli 21.2 milyon kişinin yüzde 27’si vergi ödüyor.

ALMANYA’DA emekli maaşına vergi uygulaması emeklileri olumsuz etkiliyor. Bugün her dört emekliden biri vergi ödüyor. 2004 yılında bir milyon civarında emekliden vergi kesilirken, 2015 yılında bu rakam 5.8 milyon emekliye çıkmış bulunuyor. Almanya’da 21.2 milyon emekli var. Bunların yüzde 27’sinden vergi kesiliyor. Emekli maaşı miktarı 278 milyar Euro. Emekli maaşından kesilen vergi tutarı ise 43.4 milyar Euro.

EMEKLİ GELİRİNİN YÜZDE 78’İ VERGİLENDİRİLİRİYOR
2005 yılından beri emekli maaşları daha fazla vergilendiriliyor. Yalnız yaşayan emekliler için yılda 9 bin 118 Euro, çiftler için 18 bin 336 Euro’ya kadar emekli maaşı vergiye tabi değil. Bunun üzerinde emekli maaşından vergi kesiliyor. Bu yıl emekliye ayrılan ve temel emekli gelirinin üzerinde maaş alanlar gelirinin yüzde 78’ini hayatının sonuna kadar vergilendirmek zorunda.

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