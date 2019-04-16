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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
16.04.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Almanya ekonomisinin canlandırma paketine ihtiyacı yok!

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Almanya ekonomisinin canlandırma paketine ihtiyacı yok!

Geçen yıl 58 milyar Euro bütçe fazlası vererek rekor kıran Almanya’nın hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ülkenin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi gerekçesiyle muhalefetin dile getirdiği ‘ekonomiyi canlandırma paketi’ne ihtiyaç olmadığını açıkladı.

BREXIT belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep, ihracata dayalı Almanya ekonomisini etkilemeye devam ederken, önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları, büyüme tahminlerini küresel ekonomideki belirsizlikler ve Alman ürünlerine talebin zayıflaması nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti.
Muhalefet de bunun üzerine Alman ekonomisinin yavaşlamasına karşı hükümetten ‘ekonomiyi canlandırma paketi’ açıklamasını istemişti.

SIKI BİR BÜTÇE POLİTİKASINA SAHİBİZ
Almanya’nın hükümet sözcüsü Steffen Seibert, düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın çok sıkı bir bütçe politikasına sahip olduğunu söyledi. Bütçede, bu yıl yatırım harcamalarının önceki mali dönemden çok daha yüksek seviyelerde planlandığının altını çizen Seibert, “Bu itibarla ekonomiyi canlandırma paketine ihtiyaç olmadığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Ülkede federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar Euro oldu. Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra ise bütçe fazlasında rekor kırıldı.

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