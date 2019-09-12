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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
12.09.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Almanya e-otomobilin de lideri olmalı

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Almanya e-otomobilin de lideri olmalı

Bu yıl 68’ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nı (IAA) açan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın otomobil sektörünün lider ülkelerinden olduğunu ve ‘yarının otomobilleri’ için de lider ülke olmasını istediklerini söyledi.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nı Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, ABD’li Otomobil Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (WAYMO) Başkanı John Krafcik ve Alman Otomobil Üreticileri Derneği Başkanı Bernhard Mattes ile birlikte yaptı. 

Almanya e-otomobilin de lideri olmalı

Fuarın açılışında konuşan Merkel, otomobil sektörünün fosil yakıtlardan e-otomobile dönüşüm yaşadığını, bu dönüşümün de zorlukları beraberinde getirdiğini belirterek, yarının otomobillerinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ
Merkel, Almanya’nın otomobil sektörünün önde gelen ülkesi olduğunu ve ‘yarının otomobilleri’ için de Almanya’nın önder ülke olmasını istediklerini belirtti. E-otomobillerin gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli alt yapının hazırlanması için hükümet olarak çalıştıklarını söyleyen Merkel, sanayicinin ve siyasilerin birlikte çalışmak zorunda olduğunu ifade etti.

Almanya e-otomobilin de lideri olmalı

39 ÜLKEDEN BİN 100 FİRMA
İki gün boyunca basın mensuplarına açık kalan fuar, cuma akşamına kadar sektör temsilcilerinin ziyaretine, cumartesi gününden itibaren ise otomobilseverlerin ziyaretine açılacak. Bu yıl 68.’si düzenlenen IAA’ya 39 ülkeden bin 100 firma katılarak ürünlerini tanıtıyor. Otomobillerde uygulanan 219 ürün ilk kez fuarda tanıtılacak.

Almanya e-otomobilin de lideri olmalı

1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Yeniliklerin paralelinde otomobil sektörünün değişim ve dönüşümden dolayı yaşadığı sorunlar ve geleceğin otomobilleri konulu yüzlerce söyleşi ve konferans düzenlenecek. 232 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara Türkiye’den Bursa, İzmir, İstanbul ve Eskişehir’den 14 firma katılıyor. 2017 yılında 810 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı bu yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar 22 Eylül’e kadar açık kalacak.

Almanya e-otomobilin de lideri olmalı

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