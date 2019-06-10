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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
10.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Almanya Dışişleri Bakanı, İran'a ‘umut’ verdi

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Almanya Dışişleri Bakanı, İran'a ‘umut’ verdi

Ortadoğu gezisine çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB olarak İran’a ABD’nin ekonomik yaptırımlarını bertaraf edecek ticari ödeme sistemine geçecekleri mesajı verdi.

İRAN’da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB’nin ABD doları ödemeden İran’la doğrudan ticaret yapmak için kurduğu İnstex sistemine yakında start verebileceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı, bunun için tüm resmi şartların tamamlandığını ve sistemin makul bir zaman zarfında uygulamaya geçeceğini belirtti.

TAHRAN BUNU GÖRMELİ
İran’ı atom sözleşmesine sadık kalmaya çağıran Maas, “İran’a bu sözleşmeyle vaddedilen ekonomik yararların Amerika olmadan bu ölçüde gerçekleşmesinin oldukça zor olduğunu biliyorum. Ama bu sözleşmeye bağlı kalmanın sadece ekonomik değil, Avrupa’yla diyaloğu muhafaza etmek açısından siyasi ve stratejik olarak da yararı var. Tahran bunu görmeli” dedi.

BASKI ÇÖZÜM DEĞİL, DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLMELİ
İran’la 2015’te imzalanan nükleer sözleşme, İran’ın nükleer programını sadece enerji üretimiyle sınırlaması karşılığında bu ülkeye uluslararası yaptırımları kaldırmayı öngörüyor. Ancak ABD bir yıl önce bu sözleşmeden çıkarak, uluslararası ekonomik yaptırımlara devam kararı aldı. AB sözleşmeye bağlı kalınmasını istiyor. İran ise bir ay önce, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye ABD’nin yaptırımlarını 7 Temmuz tarihine kadar bertaraf etmeleri çağrısı yaptı ve aksi takdirde sözleşmedeki taahhütlerini kısmen durduracağı ültimatomu verdi.
Bakan Maas, İran’ın Suriye ve Yemen’de olduğu gibi bölgedeki rolüne AB düzeyinde devamlı kritik baktıklarını, ancak sorunun baskıyla değil, diplomasiyle çözülmesini istediklerini vurguladı.

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