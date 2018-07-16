Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Beyaz Saray’a artık sınırsız güvenemeyiz
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’yi ‘düşman’ olarak görmesine tepki gösterdi. Avrupa ülkelerini ABD’ye karşı dış politika konusunda yeni ayar vermeye çağıran Maas, “Beyaz Saray’a artık sınırsız güvenemeyiz” dedi.
FUNKE Medya Grubu’na konuşan Dışişleri Bakanı Maas şöyle dedi: “Avrupa Birliği’ni rakip olarak görmesi, Donald Trump’ın başkan olmasından bu yana siyasi Atlantik’in maalesef ne kadar genişlediğini gösteriyor. Biz, Beyaz Saray’a artık sınırsız güvenemeyiz. ABD’yle ortaklığımızı sürdürebilmemiz için bu ilişkiye yeni bir ayar vermemiz gerekir. Bu, ancak özgüveni olan, egemen bir Avrupa’yla mümkün. Tweetler ne kadar sert ve saçma olursa olsun, Avrupa kendi içinde bölünmeye izin vermemeli. Avrupa birbirine daha çok yakınlaşmalı.”
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