Almanya DEAŞ’lıların çocuklarını getirecek
Alman Federal hükümeti Suriye ve Irak’ta DEAŞ kamplarına katılan Alman vatandaşlarının çocuklarını Almanya’ya getirmekte kararlı. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün yaptığı açıklamada “Çocukları anne ve babalarının yaptıklarından sorumlu tutamayız” diyerek onlara yardım edeceklerini söyledi.
FEDERAL Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, üç yetim çocuğun Suriye’den Erbil’deki Alman Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildiğini doğrularken, Alman hükümeti uzun süre Suriye’de diplomatik temsilcisi olmadığı gerekçesiyle ölen Alman vatandaşının geride kalan çocuklarını almaya yanaşmadı.
117 ALMAN ÇOCUK VAR
Ancak geçen temmuzda Berlin İdari Mahkemesi bir başvuruyu değerlendirirken, hükümetin çocuklara sahip çıkması yönünde karar vermişti. Resmi olmayan rakamlara göre Suriye’de 117 Alman vatandaşı çocuk bulunuyor. Ayrıca terör örgütü üyesi Alman vatandaşı 66 erkek ve onlarca kadın da Suriye’de yaşıyor. Bunların 40’ı terör örgütü cephesinde savaşa katıldığı tahmin ediliyor.
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