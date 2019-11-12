Almanya DEAŞ’lıları konuşuyor
Türkiye’nin, yakaladığı Avrupalı DEAŞ üyelerini vatandaşı olduğu ülkelere geri göndermeye başlaması, Almanya’da hükümetle muhalefet arasında çok sert tartışmalara yol açtı.
TÜRKİYE’nin tutumunun doğru olduğunu vurgulayan muhalefet partileri hükümeti de bu konuyu sürekli ertelemekle suçladı. FDP Grup Başkan Yardımcısı Stephan Thomae, “Bunlar Alman vatandaşı. Uluslararası işleyişe göre bir devletin yurtdışında suç işleyen vatandaşını elbette geri alma yükümlülüğü var. Biz de başka ülkelerden, Almanya’da suç işleyen vatandaşlarını sınır dışı ederken aynı tavrı talep ediyoruz. Türkiye normal olanı yapıyor, bunun dışında bir şey yapmıyor” dedi. CDU İç Politika Sözcüsü Armin Schuster de DEAŞ’lıları geri alma konusunda yeterli hazırlık yapılmamasını eleştirdi. Schuster, “Bunların bir gün döneceği belliydi. Biz tehlikelileri dışarıda değil, cezaevinde görmek istiyoruz” dedi.
‘TEHLİKEYİ ÖNLEMEK İÇİN...’
Almanya İçişleri Bakanlığı da Türkiye’nin Alman vatandaşlarını sınır dışı etmesine karşı çıkmayacaklarını, çünkü bunun hukuksal açıdan mümkün olmadığını, ancak düzenli bir süreçten yana olduklarını açıkladı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer da, “Ben, eğer güvenliği sağlayamayacaksam, hiçbir tehlikeli kişiyi almak istemiyorum. Bu kişiler Almanya’ya gelmeden önce kimliklerinin ve başka ülkelerin haklarında soruşturma talebinde bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşması gerekir. Gönderilecek kişiler Almanya’ya geldiklerinde, gizlenmemeli ve tutuklanabilmeleri için bu bilgilere ihtiyaç var. Geri dönen DEAŞ bağlantılı kişilerin Almanya’da tehlike yaratmasını önlemek için her şeyi yapacağız” diye konuştu.
Türk yetkililerle bu konuda sürekli görüştüklerini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise gelecek kişilerle ilgili ayrıntılı bilgi istediklerini söyledi.
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