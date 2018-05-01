Almanya, ‘DEAŞ’ çocuklarını geri getirmek istiyor
Almanya, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ saflarında dünyaya gelen Alman vatandaşı kadınların çocuklarını Almanya’ya getirip ıslah etmek istiyor.
Bild am Sonntag Gazetesi’nin İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet, Alman vatandaşı kadınların çocuklarını Almanya’ya getirip aile fertlerinin yanında ya da sosyal kurumlarda ıslah etmek istiyor. Hükümet, yasal olarak Alman vatandaşı olan ve travma yaşayan bu çocukların tedavi görmesi gerektiğini düşünüyor.
Alman istihbarat teşkilatı verilerine göre Suriye ve Irak’ta 270 civarında Alman vatandaşı kadın var. Bu kadınların dünyaya getirdiği çocukların yarısı çatışma bölgelerinde doğdu. Verilere göre, 980 Alman vatandaşı İslamcı, Suriye ve Irak’ta DEAŞ saflarında çatışmalara katıldı, 170’i hayatını kaybetti.
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