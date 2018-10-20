Almanya Cumhurbaşkanı: Ülkemizdeki Müslümanlara nefret gerçeğine gözlerimizi kapatamayız
Müslümanların Almanya'da birçok yerde ön yargı ve nefretle karşılaştıkları gerçeğinin gözardı edilemeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Birlikte yaşama konusunda kurallar tanımlamalı, gerektiğinde de sınırları net koymalıyız" dedi.
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hıristiyan-Müslüman Görüşme ve Dokümantasyon Merkezinin (CIBEDO) kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Almanya İslam Konseyi (IR) gibi Müslüman derneklerinin yanı sıra diğer dinlerden temsilcilerin de yer aldığı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı, farklı köken ve dinden olan insanların birlikte yaşamlarının sorunsuz olmadığını ve herkes tarafından da bir zenginlik olarak görülmediğini belirterek "Müslümanların birçok yerde ön yargılarla hatta reddedilme ve nefretle karşılaştıkları gerçeğine gözlerimizi kapatamayız" ifadesini kullandı.
NET SINIRLAR KONULMALI
Sorunların masaya yatırılması ve birlikte çözüm aranması gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Birlikte yaşama konusunda kurallar tanımlamalıyız. Gerektiğinde de sınırları net koymalıyız." diye konuştu. 'Din adına anayasayı ve hukuk devletini sorgulayanlara' ve 'insanları dini inançlarından dolayı dışlayan ve ayrımcılık yapan herkese' karşı bu sınırların konulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, herkesin dinini anayasal düzen çerçevesinde yaşayabileceğini kaydetti.
HEP AYNI TARTIŞMA YERİNE...
Hıristiyanların ve Müslümanların birbirleriyle konuşmalarını isteyen Steinmeier, "İslam'ın Almanya'ya ait olup olmadığını sürekli tartışmak yerine, biz Hıristiyanlar kendi aramızda ve Müslüman komşularımızla birlikte, Hıristiyanlığın ve İslamiyet'in gençlerin sorularına tatmin edici cevaplar vermeyi nasıl başarılabileceğini konuşmamız gerekiyor" dedi.
Steinmeier, Almanya'da üniversitelerde İslam teolojisi merkezlerinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.
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