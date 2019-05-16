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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
16.05.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Almanya, borcunu ödemeyen büyükelçiye dokunamıyor

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Almanya, borcunu ödemeyen büyükelçiye dokunamıyor

Namibya’nın Berlin Büyükelçisi Andreas Guibeb, Jena Üniversitesi’ne yaptırdığı araştırma için 34 bin 500 Euro, Diskurs Communication şirketine de büyükelçiliğin internet sayfası ve tanıtım projesi için 46 bin 410 Euro borçlandı. Alacaklarını tahsil edemeyen iki kurum mahkemeye gitti. Büyükelçi hakkında hakkında tutuklama kararı çıktı. Ancak diplomatik dokunulmazlık nedeniyle büyükelçiye dokunulamıyor.

NAMİBYA’yı 2016 yılından bu yana Almanya’da Büyükelçi Andreas Guibeb temsil ediyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’a güven mektubunu sunan 65 yaşındaki Büyükelçi, göreve başladıktan bu yana Alman şirketlerinin ülkesinde yatırım yapması için büyük çaba gösterdi. Ancak şimdi büyükelçinin ismi, hakkında çıkarılan tutuklama kararıyla Almanya’nın gündeminde.

80 BİN EURO BORCU ÖDEMİYOR
Bild Gazetesi’nde yer alan habere göre Büyükelçi Guibeb, Jena Üniversitesi ile araştırma yapmaları için anlaştı. Anlaşma gereği yapılacak iş için büyükelçilik 34 bin 500 Euro ödeyecekti. Ancak ödeme yapılmadı. Üniversite mahkemeye başvurdu. Dava 2018 yılında karara bağlandı. Geçen yıl mayıs ayında büyükelçi hakkında tutuklama kararı çıktı. Fakat karar uygulanamadı. Üniversitenin basın sözcüsü, yaptığı açıklamada “Diplomatik dokunulmazlık nedeniyle ödeme gerçekleşmiyor” dedi.

Almanya, borcunu ödemeyen büyükelçiye dokunamıyor

MAHKEME MASRAFLARINI DA ŞİRKET ÖDEDİ
Büyükelçi, Diskurs Communication adlı şirkete de büyükelçiliğin internet sayfasını ve büyükelçiliğin tanıtımı için proje hazırlattı. Tüm uyarılara rağmen yine ödeme yapılmadı. Mahkemeye başvuran şirket yönetimi dava açtı. Ancak yine dokunulmazlık nedeniyle 46 bin 410 Euro tutarındaki alacak tahsil edilemedi. Şirket, bir de avukat ve mahkeme masrafı olarak 2 bin 465 Euro ödemek zorunda kaldı.

CDU’LU MİLLETVEKİLİNDEN BÜYÜKELÇİYE UYARI
Büyükelçiliğin üniversite ve şirkete borcunu ödememesine CDU Federal Meclis milletvekili Olav Gutting tepki gösterdi. Büyükelçiliğin borcunu ödememesi durumunda Alman şirketlerinin Namibya’ya yatırım yapmasının beklenilmemesi gerektiğini söyleyen Gutting “Ciddiyetin korunması gerekir” uyarısında bulundu. Büyükelçilik yetkilileri ise açılan davalar ve çıkan tutuklama kararıyla ilgili açıklama yapmadı.

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