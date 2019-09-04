Almanya, böcekleri korumak için ‘glifosat’ı yasaklıyor
Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, yabani otları öldüren ‘glifosat’ içerikli tarım ilaçlarının kullanımının 2024 yılında yasaklanacağını açıkladı.
YABANİ otları öldüren ‘glifosat’ın böcekleri de öldürdüğünü belirten Çevre Bakanı Schulze, hayvanları ve böcekleri koruma programı kapsamında ‘glifosat’ın yasaklanması kararı alındığını açıkladı. Öncelikle 'glifosat’ın ev ve hobi bahçeleri, parklar gibi halka açık alanlarda hasat öncesi uygulanacağı ve özellikle akarsu yakınlarında kuşların koruma altına alındıkları bölgelerde kullanılmasının yasaklanacağı bildirildi. Yasağın Almanya ile sınırlı kalmayıp AB ülkelerinde de Glifosat kullanımı hakkında benzer yasakların getirileceği belirtildi.
MİLYARLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ‘glifosat’ın kanseri tetiklediğinin açıklanması üzerine dünya genelinde tartışmalar başlamıştı. Glifosat’ın en büyük üreticisi Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Monsanto Roundup tarım ilacının içeriğindeki ‘glifosat’ maddesi nedeniyle kansere yakalanan kişilerin açtığı davayı kazanması sonucu milyonlarca dolarlık tazminat ödemişti.
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