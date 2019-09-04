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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / FOTOĞRAF: REUTERS
04.09.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Almanya, böcekleri korumak için ‘glifosat’ı yasaklıyor

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Almanya, böcekleri korumak için ‘glifosat’ı yasaklıyor

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, yabani otları öldüren ‘glifosat’ içerikli tarım ilaçlarının kullanımının 2024 yılında yasaklanacağını açıkladı.

 

YABANİ otları öldüren ‘glifosat’ın böcekleri de öldürdüğünü belirten Çevre Bakanı Schulze, hayvanları ve böcekleri koruma programı kapsamında ‘glifosat’ın yasaklanması kararı alındığını açıkladı. Öncelikle 'glifosat’ın ev ve hobi bahçeleri, parklar gibi halka açık alanlarda hasat öncesi uygulanacağı ve özellikle akarsu yakınlarında kuşların koruma altına alındıkları bölgelerde kullanılmasının yasaklanacağı bildirildi. Yasağın Almanya ile sınırlı kalmayıp AB ülkelerinde de Glifosat kullanımı hakkında benzer yasakların getirileceği belirtildi.

MİLYARLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ‘glifosat’ın kanseri tetiklediğinin açıklanması üzerine dünya genelinde tartışmalar başlamıştı. Glifosat’ın en büyük üreticisi Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Monsanto Roundup tarım ilacının içeriğindeki ‘glifosat’ maddesi nedeniyle kansere yakalanan kişilerin açtığı davayı kazanması sonucu milyonlarca dolarlık tazminat ödemişti.

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