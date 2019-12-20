Almanya, bin Yezidi kadına kapılarını açıyor

DEAŞ teröründen sağ kurtulmayı başaran Yezidi kadınların Almanya’ya getirilmesi için partiler üstü bir girişim başlatılacağı bildirildi. Kendi de 11 çocuklu Yezidi bir ailenin kızı olarak yıllar önce Almanya sığınmacı olarak gelen gazeteci ve insan hakları aktivisti Düzen Tekkal, bin Yezidi kadını Almanya’ya getirmeyi ve burada onlara psikolojik destek sağlayarak normal bir hayata başlamalarında yardımcı olmayı istediklerini söyledi.

‘YARININ KATİLLERİNE SİNYAL’

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Yezidi kadınlara özel bir kontenjan açılmasına, Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, SPD’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann ve CDU’lu milletvekili Volker Kauder’in destek veriyor. Tekkal, bu girişimin, “Bugünün değerlerine önemli bir vurgu ve yarının katillerine bir sinyal olacağını” ifade etti. Konuyla ilgili bir tartışma toplantısına çeşitli siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra hükümetin Din Özgürlüğü Yetkilisi Markus Grübel’in de katıldığını belirten Tekkal, siyasilerin bin kadar kadının çocuklarıyla birlikte Almanya’ya getirilmesine onay verdiğini dile getirdi.

‘SIRA FEDERAL ÇÖZÜMDE’

Baden-Württemberg ve Brandenburg Eyaletleri’nin daha önce küçük gruplar halinde DEAŞ mağduru Yezidi kadınları kabul ettiklerini ifade eden Düzen Tekkal, “Şimdi sıra, DEAŞ esareti altında en berbat tecrübeleri yaşamak zorunda kalan ve yaşadığı travmaları aşabilmek için psikolojik desteğe ihtiyaç duyan başka kadınlar için federal düzeyde kalıcı bir çözüm bulmaya geldi” dedi. Yezidi kadınlar için özel kontenjanlar açılmasının, Yezidilerin yaşadığı bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarla hiçbir şekilde çelişmediğini söyleyen Düzen Tekkal, travma yaşayan kadınların Almanya’ya getirilmesinin daha çok, DEAŞ vahşetine karşı gösterilen önemli ve gerekli bir siyasi duruş olduğunu ifade etti. Yezidilerin dünya çapında toplam nüfusu birkaç yüz bin kişiden oluşuyor. Büyük bölümü Irak’ın kuzeyinde yaşayan Yezidilerin bir kısmı Suriye’nin kuzeyinde, İran’ın kuzeybatısında ve Türkiye’nin güneydoğusunda yaşıyor.