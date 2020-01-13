Alman belediye başkanından mezarları tahrip edilenlerin yakınlarına ziyaret

DİYANET Türk İslam Birliğne (DİTİB) bağlı Northeim Camisi’ni ziyaret eden Hartmann, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Zarar gören mezarlıkların onarım ve temizliğini yaptıran Belediye Başkanı Hartmann, “Saldırıyı kınıyorum. Kabul edilebilecek bir olay değil” dedi. FAİLLER BİR AN EVVEL BULUNMALI

Saldırının fail ya da faillerinin bir an evvel bulunarak adalete teslim edilmesinin en büyük dileği olduğunu söyleyen Hartmann, Müslümanların üzüntüsünü paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti. Caminin din görevlisi Zeki İriz ise benzer olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu. Ziyarette Northeim ve Çevresi Kiliseler ve Din İşleri Sorumlusu Jan von Lingen ve mezarlıklardan sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Hans Harrer de hazır bulundu.

NE OLMUŞTU?

Belediyeye ait mezarlıkta Müslümanlara ait 13 mezarı hedef alan saldırganlar Müslümanların isimlerinin yazılı olduğu kitabeleri kırarak mezarlara zarar vermişti. Aynı bölgede Müslüman mezarlarına 2018 yılının kasım ayında da saldırı olmuş; mezar taşlarına gamalı haç çizilmişti.