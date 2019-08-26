Almanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu
GeriAvrupa Almanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
26.08.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Almanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu

Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği tarafından, engelli vatandaşlara ‘Engelsiz Kalplerle Bayburt’ta Buluşalım’ adlı proje kapsamında toplam 52 adet akülü, manuel araba ve özel tasarım pusetleri verildi.

BAYBURT Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, Münih Bayburtlular Derneği ve Engelsizsiniz Derneği’nin katkı sunduğu 52 adet tekerlekli sandalye dağıtımı Yeni Şehir Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi. Naci Ahıskalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programın açılış konuşmasında Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık, proje hakkında bilgi vererek katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Almanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu

‘ONLAR TOPLUMUN BİR PARÇASI’
Törende konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Engelli vatandaşlarımızla ilgili belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirme çabasında olduğumuzu ifade etmek isterim. Engellilik zaman içerisinde, doğuştan, daha sonraki yıllarda hastalıklar gibi birtakım nedenlerle ortaya çıkabilir ama onların toplumun bir parçası olduğunu ve birlikte bir şeyleri paylaşmak adına o gayreti göstermek zorunda olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

‘ONLAR KADAR HEYECAN DUYUYORUM’
Bayburt Belediyesi olarak engellilerle ilgili pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirten Başkan Pekmezci, “Bugün burada engelli kardeşlerimizin yarınlarına umut olacak en azından onların gönüllerinden geçen o heyecan duygusunu onlar kadar taşıdığımı ifade etmek istiyorum. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel çalışmaları birlikte yaparız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu

PLAKET VERİLDİ
Pekmezci konuşmasının ardından duyarlılıklarından dolayı Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık, Engelsizsiniz Derneği Başkanı Filiz Eroğlu Gezer ve Medikalci Serkan Kılıç’a plaket takdim etti. Konuşmalardan sonra ise tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi. Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Almanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Almanya, Bayburt’ta ‘engelsiz kalpler’le buluştu
Doğum günü için gitmişlerdi! Bindikleri helikopter...
Avrupalı Türkler tatilde Almanların 2 katını harcıyor
Demokrasi sevdalıları umutlandırdı