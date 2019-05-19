Almanya, Avrupa için sokağa çıktı
Avrupa Parlamentosu seçimlerine bir hafta kala Almanya’da 10 binlerce kişi 'Herkes için Avrupa - Oyun, milliyetçiliğe karşı olsun' sloganıyla sokaklara çıktı.
AVRUPA Parlamentosu seçimleri 23 ile 26 Mayıs tarihleri arasında 28 üye ülkede yapılacak. Almanya'da seçmenler 26 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek ve Avrupa Parlamentosu'nda beş yıl boyunca görev yapacak 96 milletvekili için oy kullanacak. Seçimlere bir haftadan az süre kala ülkenin bir çok büyük kentinde gösteriler düzenlendi.
AMAÇ; KATILIMI ARTIRMAK
'Herkes için Avrupa - Oyun, milliyetçiliğe karşı olsun' sloganıyla Berlin, Frankfurt, Köln ve Stuttgart başta olmak üzere bir çok kentte gösteriler düzenlendi. 'Çeşitlilik için Avrupa', 'Biz daha fazlayız', 'Herkes için Avrupa', 'Milliyetçiliğe karşı' gibi pankartlar ve afişler taşıyan on binlerce kişi, sokaklara döküldü. Göstericiler haftaya pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine dikkat çekerek daha fazla katılımın sağlanmasını amaçladı.
KİM NE KADAR OY ALACAK?
Almanya'da seçmenler Avrupa Parlamentosu için yedinci kez sandık başına gidecek. Seçimlerde Birlik Partileri CDU/CSU’nun yüzde 30 oranında oy alması bekleniyor. Koalisyon ortağı SPD’nin oy oranı ise yüzde 15, Yeşiller'in yüzde 17, Sol Parti’nin yüzde 8 ve aşırı sağcı AfD’nin oy oranının da yüzde 13 olacağı tahmin ediliyor.
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