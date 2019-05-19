Almanya, Avrupa için sokağa çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya, Avrupa için sokağa çıktı
GeriAvrupa Almanya, Avrupa için sokağa çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
19.05.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Almanya, Avrupa için sokağa çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya, Avrupa için sokağa çıktı

Avrupa Parlamentosu seçimlerine bir hafta kala Almanya’da 10 binlerce kişi 'Herkes için Avrupa - Oyun, milliyetçiliğe karşı olsun' sloganıyla sokaklara çıktı.

AVRUPA Parlamentosu seçimleri 23 ile 26 Mayıs tarihleri arasında 28 üye ülkede yapılacak. Almanya'da seçmenler 26 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek ve Avrupa Parlamentosu'nda beş yıl boyunca görev yapacak 96 milletvekili için oy kullanacak. Seçimlere bir haftadan az süre kala ülkenin bir çok büyük kentinde gösteriler düzenlendi.

Almanya, Avrupa için sokağa çıktı

AMAÇ; KATILIMI ARTIRMAK
'Herkes için Avrupa - Oyun, milliyetçiliğe karşı olsun' sloganıyla Berlin, Frankfurt, Köln ve Stuttgart başta olmak üzere bir çok kentte gösteriler düzenlendi. 'Çeşitlilik için Avrupa', 'Biz daha fazlayız', 'Herkes için Avrupa', 'Milliyetçiliğe karşı' gibi pankartlar ve afişler taşıyan on binlerce kişi, sokaklara döküldü. Göstericiler haftaya pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine dikkat çekerek daha fazla katılımın sağlanmasını amaçladı.

Almanya, Avrupa için sokağa çıktı

KİM NE KADAR OY ALACAK?
Almanya'da seçmenler Avrupa Parlamentosu için yedinci kez sandık başına gidecek. Seçimlerde Birlik Partileri CDU/CSU’nun yüzde 30 oranında oy alması bekleniyor. Koalisyon ortağı SPD’nin oy oranı ise yüzde 15, Yeşiller'in yüzde 17, Sol Parti’nin yüzde 8 ve aşırı sağcı AfD’nin oy oranının da yüzde 13 olacağı tahmin ediliyor.

Almanya, Avrupa için sokağa çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Avusturya Cumhurbaşkanı açıkladı: Seçimler eylülde

Komedyen her şeyi biliyormuş: 'Yarın Avusturya yanabilir'

Almanya’da Türk parti liderine Kabe resimli ırkçı tehdit mektubu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya’ya ‘başörtüsü’ tepkisi