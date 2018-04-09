Almanya, ‘aşırıları’ vatandaşlıktan atmayı planlıyor
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, radikal İslamcıları Alman vatandaşlığından çıkarıp pasaportlarını geri almayı planlıyor. Seehofer, böylece çifte vatandaş olan radikal İslamcıların sınır dışı edilmelerine ortam hazırlamak istiyor.
FEDERAL İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, yeni yasa tasarısının hazırlıklarını yaptıklarını açıklarken, tasarıda önceliklerinin çifte vatandaş olan radikal İslamcıların pasaportlarına el koymak olduğunu vurguladı. Bir yıl içinde meclise gelmesi öngörülen tasarıda ayrıca Yahudi düşmanlığı yapanlara da ağır cezalar verilmesi planlanıyor.
İçişleri Bakanılığı, kimi Afrika ülkelerini de güvenli ülkeler listesine eklemenin çalışmasını başlattı. Almanya, Kuzey Afrika ülkeleri Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkeleri güvenli ülkeler olarak kabul edecek. Böylece bu ülkelerden gelecek mültecilerin önünü kesmiş olacak. Ayrıca bu karar, siyasi sığınma talepleri kabul edilmeyen adı geçen ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesini de sağlayacak. Almanya Ermenistan ve Gürcistan’ı da güvenli ülkeler listesine almayı tartışıyor.
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