Almanya alarmda: İklim değişikliğinin faturası ağır
Almanya Çevre Bakanlığı’nın, iklim değişikliğinin ülkeye verdiği zararla ilgili yaptırdığı araştırma, değişikliğin ürkütücü boyutlara ulaştığını olduğunu ortaya çıkardı. İklim değişikliğinden sadece insan sağlığının değil, doğa ve ekonominin de etkilendiğini vurgulayan Çevre Bakanı Svenja Schulz, “Acil önlemler almak zorundayız” dedi.
İKLİM değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Nehirler kuruyor, balıklar susuzluktan kıyıya vuruyor. 1881 yılından 2018’e sıcaklık 1.5 derece, son 5 yılda ise 0.3 derece arttı. Almanya’da 1951 yılında sıcaklıklar 30 derecenin üzerine sadece üç gün çıkmıştı. Şimdi ise aşırı sıcaklar yılda 10 güne ulaştı. 2003’te aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti.
TARIMA ZARARI 700 MİLYON EURO
İklim değişikliğinin yarattığı hasar sadece ekolojik sisteme değil, enerji santralları, gemi seyahati, sanayi, büyük zarar görüyor. 2018’de aşırı sıcak ve kuraklığın tarıma verdiği ek zarar 700 milyon Euro. Binalarda, araçlarda, sanayide ise 3.1 milyar Euro olarak kayıtlara geçti. Sigorta şirketleri 2018’in son 20 yılın en fırtınalı yılı olduğunu belirtti. Çevre Bakanı Schulze, “İklim değişikliğine karşı önlemler almak zorundayız. Tüm inşaat ve altyapı projelerinin aşırı sıcak, şiddetli yağmur ve sel tehlikesi gözönünde bulundurarak, inşa etmek gerekir” dedi.
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