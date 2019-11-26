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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
26.11.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Almanya alarmda: İklim değişikliğinin faturası ağır

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Almanya alarmda: İklim değişikliğinin faturası ağır

Almanya Çevre Bakanlığı’nın, iklim değişikliğinin ülkeye verdiği zararla ilgili yaptırdığı araştırma, değişikliğin ürkütücü boyutlara ulaştığını olduğunu ortaya çıkardı. İklim değişikliğinden sadece insan sağlığının değil, doğa ve ekonominin de etkilendiğini vurgulayan Çevre Bakanı Svenja Schulz, “Acil önlemler almak zorundayız” dedi.

İKLİM değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Nehirler kuruyor, balıklar susuzluktan kıyıya vuruyor. 1881 yılından 2018’e sıcaklık 1.5 derece, son 5 yılda ise 0.3 derece arttı. Almanya’da 1951 yılında sıcaklıklar 30 derecenin üzerine sadece üç gün çıkmıştı. Şimdi ise aşırı sıcaklar yılda 10 güne ulaştı. 2003’te aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti.

Almanya alarmda: İklim değişikliğinin faturası ağır

TARIMA ZARARI 700 MİLYON EURO
İklim değişikliğinin yarattığı hasar sadece ekolojik sisteme değil, enerji santralları, gemi seyahati, sanayi, büyük zarar görüyor. 2018’de aşırı sıcak ve kuraklığın tarıma verdiği ek zarar 700 milyon Euro. Binalarda, araçlarda, sanayide ise 3.1 milyar Euro olarak kayıtlara geçti. Sigorta şirketleri 2018’in son 20 yılın en fırtınalı yılı olduğunu belirtti. Çevre Bakanı Schulze, “İklim değişikliğine karşı önlemler almak zorundayız. Tüm inşaat ve altyapı projelerinin aşırı sıcak, şiddetli yağmur ve sel tehlikesi gözönünde bulundurarak, inşa etmek gerekir” dedi.

Almanya alarmda: İklim değişikliğinin faturası ağır

Almanya alarmda: İklim değişikliğinin faturası ağır

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