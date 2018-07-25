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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.07.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

‘Almanya adına yüz kızartıcı bir olay’

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‘Almanya adına yüz kızartıcı bir olay’

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlendiklerinin ortaya çıkmasına tepki gösterdi. Bilgi, “Hukuk devleti olarak bildiğimiz Almanya’nın böyle bir karar alması Almanya adına yüz kızartıcı bir olay” dedi.

GENEL merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan eski adıyla Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), yeni adıyla UID’in Genel Başkanı Bilgi, Alman yasalarına ve Alman anayasasına karşı kurumlarının şimdiye kadar hiçbir faaliyette bulunmadığını belirtti. Buna rağmen BfV’nin takibi altında olduklarının ortaya çıktığını belirten Bilgi, şöyle konuştu:

“Hukuk devleti olarak bildiğimiz Almanya’nın böyle bir karar alması Almanya adına yüz kızartıcı bir olay. Eski adıyla UETD, yeni adıyla UID’in Alman yasalarına ve Alman anayasasına karşı kurum olarak hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır. UID her zaman tüm yöneticileriyle birlikte Alman anayasasına saygılıdır. Ne söylemde ne de eylemde takibi gerektirecek bir faaliyette bulunmamıştır. Bu Almanya için utanç verici bir olaydır.”

‘Almanya adına yüz kızartıcı bir olay’

‘ÇOK TEHLİKELİ BİR ALANA KAYIYOR’
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına aynı şekilde devam edeceklerini vurgulayan Bilgi, gerek Almanya gerekse dünyanın başka bölgelerinde yaşayan azınlık ve ezilmişlerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Almanya sadece siyasetçileriyle değil toplumsal anlamda da çok tehlikeli bir alana kayıyor. Almanya tam olarak faşist olmasa da prefaşist bir döneme girmiş bulunuyor. Bunu sadece ben söylemiyorum akademisyenler de bunu aynı şekilde ifade ediyor. Almanya çok tehlikeli bir alana kayıyor, onunla birlikte sadece kendisini değil tüm Avrupa’yı çok tehlikeli bir alana kaydırıyor. Bu kabul edilebilir birşey değil yani Almanya’daki demokratik güçlerin bu eksen kaymasına karşı durmaları gerekiyor.”

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