Almanya ABD’den kimyasal silah istemiş
Alman hükümetinin 1960’lı yıllarda Varşova Paaktı’nın olası kimyasal saldırısına karşı, ABD’den kimyasal silah satın almak istediği ve bunun için geniş bir plan yaptığı ortaya çıktı.
ALMANYA bu iddiayı şimdiye kadar hep yalanlamıştı. Ancak NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung Gazetesinin ortak araştırmasına göre Alman hükümeti 1960’lı yıllarda kimyasal savaş için hazırlık yaptı. Alman ordusu ve ABD hükümetinin onlarca yıldır gizli tutulan belgelere dayandırılan haberde, dönemin Almanya Savunma Bakanı Kai Uwe von Hassel, 1963 yılında kimyasal silah göndermesi için ABD hükümetine başvurdu. Almanya Savunma Bakanlığı, Varşova Paktı’nın olası kimyasal saldırısına karşı koymak için böyle bir planı hazırladı. Bu çerçevede ABD hükümetinden kimyasal silah göndermesi istendi. Ancak plan uygulamaya geçmedi. Çünkü ABD hükümeti 1966’da Almanya’nın kimyasal silah talebini geri çevirdi.
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