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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
22.12.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Almanya-ABD arasında yaptırım kavgası

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Almanya-ABD arasında yaptırım kavgası

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’yı Rusya’ya bağımlı kılacağı ve ulusal güvenliği tehlikeye düşüreceği iddiasıyla ‘Kuzey Akım 2’ projesi ile ‘Türk Akım’ projesinin iptalini istiyor. Bunun için de yaptırım kararı aldı. Boru hatlarının önümüzdeki yıl kullanıma girmeleri planlanıyor. Kuzey Akım 2, Baltık Denizi altından, Türk Akım ise Karadeniz altından döşenen borularla Rusya doğalgazını Almanya’ya ve Avrupa’ya taşıyacak.

YAPTIRIMLAR iki hatta da boru döşeme projelerine katılan şirketleri ve gemileri hedef alıyor. Baltık Denizi’ne boru döşeyen İsviçre ile Hollanda ortak gemi şirketi ‘Allseas’ çalışmalarını durdururken, yaptırım kararı Almanya’da sert tepkilere yol açtı. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, yaptırım kararını, “Almanya’nın ve Avrupa’nın içişlerine ağır bir müdahale” olarak nitelendirdi. Ancak Almanya’nın, yaptırımlara yaptırımla karşılık vermeyeceği, bu yaptırımların Almanya’ya karşı değil, özel şirketlere yönelik olduğu açıklandı. Sol Parti ise ABD’ye karşı misilleme yapılmasını talep etti.

Almanya-ABD arasında yaptırım kavgasıBÜYÜKELÇİ GRENELL: AB’NİN YARARINA
Almanya’dan gelen tepkilere ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell karşılık verdi. Büyükelçi Grenell, “15 Avrupa ülkesi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu projeye karşı endişelerini dile getirdi. Uzun zamandır Avrupalı müttefiklerimiz projeye karşı ABD’den destek istiyorlar. Bu nedenle yaptırım kararı Avrupa’nın çok yararına” dedi.
Kuzey Akım 2’ boru hattı projesi bin 230 km uzunluğunda. 2018 yılında yapımına başlanılan boru hattının yaklaşık bin km’si döşendi. Projenin maliyeti 9.5 milyar Euro. Maliyetin yarısını Rus devlet şirketi Gazprom, geri kalan yarısını ise Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere ve Fransa şirketleri karşılıyor.

Almanya-ABD arasında yaptırım kavgası

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