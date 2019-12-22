Almanya-ABD arasında yaptırım kavgası

YAPTIRIMLAR iki hatta da boru döşeme projelerine katılan şirketleri ve gemileri hedef alıyor. Baltık Denizi’ne boru döşeyen İsviçre ile Hollanda ortak gemi şirketi ‘Allseas’ çalışmalarını durdururken, yaptırım kararı Almanya’da sert tepkilere yol açtı. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, yaptırım kararını, “Almanya’nın ve Avrupa’nın içişlerine ağır bir müdahale” olarak nitelendirdi. Ancak Almanya’nın, yaptırımlara yaptırımla karşılık vermeyeceği, bu yaptırımların Almanya’ya karşı değil, özel şirketlere yönelik olduğu açıklandı. Sol Parti ise ABD’ye karşı misilleme yapılmasını talep etti.

BÜYÜKELÇİ GRENELL: AB’NİN YARARINA

Almanya’dan gelen tepkilere ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell karşılık verdi. Büyükelçi Grenell, “15 Avrupa ülkesi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu projeye karşı endişelerini dile getirdi. Uzun zamandır Avrupalı müttefiklerimiz projeye karşı ABD’den destek istiyorlar. Bu nedenle yaptırım kararı Avrupa’nın çok yararına” dedi.

‘Kuzey Akım 2’ boru hattı projesi bin 230 km uzunluğunda. 2018 yılında yapımına başlanılan boru hattının yaklaşık bin km’si döşendi. Projenin maliyeti 9.5 milyar Euro. Maliyetin yarısını Rus devlet şirketi Gazprom, geri kalan yarısını ise Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere ve Fransa şirketleri karşılıyor.