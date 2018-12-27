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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
27.12.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Almanya, AB vatandaşlarını askere almayı planlıyor

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Almanya, AB vatandaşlarını askere almayı planlıyor

Alman basınında yer alan habere göre, ordudaki nitelikli personel açığını kapatmak için AB vatandaşlarının işe alınması seçeneği inceleniyor. Haberde, bazı Doğu Avrupa ülkelerinin bu plana sıcak bakmadığı belirtildi.

ALMAN ordusunda AB vatandaşlarının görevlendirilmesi planlarının incelendiği bildirildi. Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere konuşan Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, AB vatandaşlarının özel görevlere getirilmesi ‘seçeneğinin’ incelendiğini söyledi. “Burada örneğin doktorlar veya bilişim uzmanlarından söz ediyoruz” diyen Zorn, nitelikli eleman eksikliğinin yaşandığı bir dönemde, ordunun uygun elemanlar bulması için bütün seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.
Alman hükümetinin söz konusu planı AB’den ortakları ile görüştüğü belirtilen haberde, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin bu plana temkinli yaklaştığı kaydedildi. Haberde, örneğin Bulgaristan’ın, vatandaşlarının göç etmesi ve Alman ordusuna alınması ihtimalini kaygıyla karşıladığı ifade edildi. Almanya’da yaşı 18-30 arasında değişen, Alman ordusunda işe alınma potansiyeli bulunan yaklaşık 530 bin AB vatandaşının yaşadığı belirtildi.
Federal Meclis Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı Hans-Peter Bartels, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, AB vatandaşlarının orduda işe alınması planlarının normal bir durum olduğuna işaret ederek, orduda ‘göçmen kökenli veya çifte vatandaş olan çok sayıda askerin bulunduğunu’ belirtti. SPD’li Bartels, ancak AB vatandaşlarının ordudaki personel sorununa çözüm olacağı düşüncesinin bir yanılsama olacağını kaydetti.

ASKER SAYISI ARTIRILACAK
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise geçen iki yılda Alman ordusunda görev yapan askerlerin sayısının yüzde 3.6 oranında arttığını söyledi. CDU’lu Bakan von der Leyen, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, bu yılın sonunda asker sayısının 182 bine ulaşacağını, bu sayının bir önceki yıla göre 2 bin 500 fazla, 2016 yılındaki en düşük seviyeden de 6 bin 500 fazla olduğunu belirtti.
Savunma Bakanı von der Leyen, Alman ordusunun ne kadar büyük olması gerektiğine ilişkin bir soruyu da, “Güvenlik durumuna ve bununla bağlantılı olarak birliklerin yapacağı göreve bağlı” sözleriyle yanıtladı. Alman Bakan, orta vadeli planlara göre, 2025 yılına kadar ordudaki asker sayısının 203 bine yükseltileceği ve bu askerlerin bazılarının siber güvenlik ile Avrupa Savunma Birliği projeleri kapsamında görevlendirileceği bilgisini verdi.

 

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