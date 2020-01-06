Almanya 6 vatandaşının yasını tutuyor

İTALYA’nın Avusturya sınırı yanındaki kayak merkezi Luttach’ta yaşanan feci trafik kazası Almanya’yı yasa boğdu. Kazaya neden olan kanında yaklaşık 2 promil alkol bulunan 27 yaşındaki sürücü Stefan L. ise tedavi gördüğü Bruneck Hastanesi’nden taburcu edilerek Bozen Cezaevi’ne konuldu. 18 yıl hapis cezası alması beklenen Stefan L.’nin intihar etme riski olduğu için sıkı gözetim altında tutuluyor. TEŞHİS İÇİN İTALYA’YA GİTTİLER

Kazada ölen yaşları 20-25 arasında 6 gencin yanında yaralanan 11 kişinin de Almanya’dan olduğu öğrenildi. Acı haberi duyan aileler ölenlerin kaldırıldığı hastaneye giderek yakınlarını teşhis etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken ölen gençlerden dördünün Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, birinin Hamburg, birinin ise Aşağı Saksonya Eyaleti’nden oldukları bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.