‘Almanya 4 bin çocuğu Yunanistan’dan almalı’

FRANKFURTER Allgemeine Sonntag gazetesine konuşan Habeck, Yunanistan’daki kamplarda zor şartlarda yaklaşık 40 bin mültecinin yaşadığını, bu kişiler arasında en zayıflarının da çocuklar olduğunu vurguladı. Almanya’nın en azından bu çocuklara yardım etmesi gerektiğini belirten Habeck, şöyle dedi: “Almanya 2016’da Avrupa Konseyi’ne Yunanistan ve İtalya’daki kamplardan 27 bin mülteci alacağının sözünü verdi. Benim elimdeki bilgilere göre bu rakam henüz yerine getirilmedi. 2018 yılı ortasına kadar Almanya’nın aldığı mülteci sayısı 10 bin. Yunanistan’daki kamplardan ilk olarak çocuklar alınmalı. Adalarda yaklaşık 4 bin çocuk var. Çoğu kız ve çok dayanıksızlar. Hızlı bir yardım, insanlık borcu. Onları almaya hazır eyaletler var, Berlin, Thüringen, Baden Württemberg gibi. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius da almaya hazır olduklarını açıkladı.” Habeck, başka Avrupa ülkelerinin almaması halinde bile Almanya’nın mültecileri kabul etmesi gerektiğini vurguladı.