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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR ARŞİV
02.01.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Almanya 2018’i rekor istihdamla bitirdi

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Almanya 2018’i rekor istihdamla bitirdi

Almanya, 2018 yılında toplam istihdam sayısında 44,8 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdı. Bu rakam, Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonraki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2017’ye göre yüzde 1,3 yükseldi. 2018’de istihdama katılan kişi sayısı 562 bin kişi artarken, toplam istihdam 44,8 milyona ulaştı.
13 yıldır düzenli olarak artan istihdam oranları 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 1,4 yükselmişti. İstihdama en büyük katkı yüzde 1,2’lik artışla (384 bin) hizmet sektöründen geldi.

Almanya 2018’i rekor istihdamla bitirdi

İŞSİZ SAYISI 1,5 MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ
Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 3,5’ten yüzde 3,2’e geriledi. İşsiz sayısı geçen yıl 130 bin azalarak 1,5 milyonun altına geriledi. İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 422 bin artarak 46,2 milyon kişiye yükseldi. Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 1,7 artarak 8 milyon 335 bin kişiye ulaştı.

İŞİN SIRRI; TALEP ODAKLI, ESNEK EĞİTİM SİSTEMİ
Uzmanlar, Almanya’da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin özellikle de genç işsizliğin düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor. Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabildiğini dile getiriyor.

Almanya 2018’i rekor istihdamla bitirdi

ABD, ALMANYA SİSTEMİNİ İNCELİYOR
Şirketler mesleki eğitim sayesinde kalifiye eleman bulurken, Alman ekonomisindeki büyüme ve nüfusun yaşlanmasının etkisiyle ülkede halen 1 milyon 200 binden fazla iş gücü açığı mevcut. Bu açığı kapatmak için harekete geçen Alman hükümeti geçen ay nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesinin önündeki engelleri azaltacak yasa tasarısını kabul etmişti.
ABD, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin Alman mesleki eğitimini transfer etmek için çalışmalar yaptığı Alman basınında yer almıştı.

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