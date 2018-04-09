‘Almansa rahatsız, Müslümansa terörist’

ALMANYA İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, Münster’deki gibi benzeri saldırılarda olayın failinin Müslüman olması durumunda hemen dini kimliğinin ön plana çıkarıldığına dikkati çekti. Kesici, bu konuda çifte standart uygulandığını belirterek, “Eğer fail Müslümansa dini kimliği öne çıkıyor. Almansa psikolojik rahatsız, ailevi problemi vardı veya buna benzer şeyler söyleniyor” dedi.

Müslümanların problem ve tehdit görüldüğünü ifade eden “Bunun örneğini en son Münster’de gördük. Hiçbir bilgi yokken olayı Müslüman biri yapmış gibi bir hazırlık yapıldı. Televizyon şirketleri, canlı yayın yapmaya hazırlandı. Aşırı sağcı bazı milletvekilleri de Münster’deki olayı Müslümanlara ve İslam’a mal etmek istedi. Fail Alman çıkınca da keşke Müslüman olsaydı diye bir hava esti” ifadelerini kullandı.

DİNİ BİR YÖNÜ OLMASA DA ‘İSLAM’ DENİYOR

Saldırılar veya terör olaylarının faillerinin ve gerçek nedenlerinin iyi araştırılmasını isteyen Kesici, Almanya’da son yıllarda terör saldırısı yapanların psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu, uyuşturucu bağımlısı oldukları veya hırsızlık yaptıklarının ortaya çıktığına işaret etti. Kesici, bazı terör olaylarının da dini bir motivasyonu olmamasına rağmen İslam ile bağdaştırıldığını da belirterek, “Bu da bizi rahatsız ediyor. Bunun uzun vadede İslam düşmanlığını artıracağını söylememize rağmen buna devam ediliyor” dedi.





TERÖRİSTLERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORUZ

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslümanlara yönelik çifte standardı eleştirdi. Mazyek, “Alman failler psikolojik rahatsız, Müslümanlar İslamcı terörist. 11 Eylül’den beri devam eden bu tarif edilemez çifte standarttan dolayı neden İslamofobinin sürekli arttığına şaşmaya gerek yok. Böylelikle aşırıların ve teröristlerin değirmenine su taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

NSU’YA BİLE TERÖR DİYEMEDİLER

Mazyek, aşırı sağcı NSU terör örgütünün 2004’te Köln kentinde gerçekleştirdiği saldırıdan sonra medyanın, bunun terör saldırısı olmadığı yönünde başlık attığını da hatırlattı.

Münster kentinde cumartesi günü aracını kalabalığın üzerine sürerek 2 kişiyi öldüren ve ardından intihar eden saldırganın Alman olduğu, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği ve psikolojik sorunlarının bulunduğu açıklanmıştı.