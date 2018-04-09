‘Almansa rahatsız, Müslümansa terörist’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Almansa rahatsız, Müslümansa terörist’
GeriAvrupa ‘Almansa rahatsız, Müslümansa terörist’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA / Fotoğraf: İHA
09.04.2018 - 19:12, Son Güncelleme:

‘Almansa rahatsız, Müslümansa terörist’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Almansa rahatsız, Müslümansa terörist’

Münster’de aracını insanların üzerine sürerek 2 kişiyi ödürdükten sonra intihar eden Jens R.’nin hep psikolojik sorunlarını öne çıkaran ve olayı terör saldırısı olarak görmeyen Alman medyası ve siyasetçilerine Müslüman kanaat önderlerinden tepki geldi.

ALMANYA İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, Münster’deki gibi benzeri saldırılarda olayın failinin Müslüman olması durumunda hemen dini kimliğinin ön plana çıkarıldığına dikkati çekti. Kesici, bu konuda çifte standart uygulandığını belirterek, “Eğer fail Müslümansa dini kimliği öne çıkıyor. Almansa psikolojik rahatsız, ailevi problemi vardı veya buna benzer şeyler söyleniyor” dedi. 

Müslümanların problem ve tehdit görüldüğünü ifade eden “Bunun örneğini en son Münster’de gördük. Hiçbir bilgi yokken olayı Müslüman biri yapmış gibi bir hazırlık yapıldı. Televizyon şirketleri, canlı yayın yapmaya hazırlandı. Aşırı sağcı bazı milletvekilleri de Münster’deki olayı Müslümanlara ve İslam’a mal etmek istedi. Fail Alman çıkınca da keşke Müslüman olsaydı diye bir hava esti” ifadelerini kullandı.

DİNİ BİR YÖNÜ OLMASA DA ‘İSLAM’ DENİYOR
Saldırılar veya terör olaylarının faillerinin ve gerçek nedenlerinin iyi araştırılmasını isteyen Kesici, Almanya’da son yıllarda terör saldırısı yapanların psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu, uyuşturucu bağımlısı oldukları veya hırsızlık yaptıklarının ortaya çıktığına işaret etti. Kesici, bazı terör olaylarının da dini bir motivasyonu olmamasına rağmen İslam ile bağdaştırıldığını da belirterek, “Bu da bizi rahatsız ediyor. Bunun uzun vadede İslam düşmanlığını artıracağını söylememize rağmen buna devam ediliyor” dedi.

‘Almansa rahatsız, Müslümansa terörist’

TERÖRİSTLERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORUZ
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslümanlara yönelik çifte standardı eleştirdi. Mazyek, “Alman failler psikolojik rahatsız, Müslümanlar İslamcı terörist. 11 Eylül’den beri devam eden bu tarif edilemez çifte standarttan dolayı neden İslamofobinin sürekli arttığına şaşmaya gerek yok. Böylelikle aşırıların ve teröristlerin değirmenine su taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

NSU’YA BİLE TERÖR DİYEMEDİLER
Mazyek, aşırı sağcı NSU terör örgütünün 2004’te Köln kentinde gerçekleştirdiği saldırıdan sonra medyanın, bunun terör saldırısı olmadığı yönünde başlık attığını da hatırlattı.
Münster kentinde cumartesi günü aracını kalabalığın üzerine sürerek 2 kişiyi öldüren ve ardından intihar eden saldırganın Alman olduğu, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği ve psikolojik sorunlarının bulunduğu açıklanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Almansa rahatsız, Müslümansa terörist’

Almanya’da terör örgütü yandaşları yine saldırdı

Almanya havaalanlarında uyarı grevi yapılacak

Saldırganın 4 araçta, 5 evde kaydı var... O kadar parayı nereden buldu?