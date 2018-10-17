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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: Ing Image
17.10.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Almanların yüzde 81’i AB’den memnun

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Almanların yüzde 81’i AB’den memnun

Avrupa Parlamentosu’nun anketine göre Almanların yüzde 81’i AB üyeliğinden memnun. İtalya ve Çekya’da ise AB’den çıkılmasından yana olanlar çoğunlukta.

ARZULANAN reformların gecikmesine ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasında karşılaşılan sorunlara rağmen Almanların büyük çoğunluğu AB’ye olumlu bakıyor. Avrupa Parlamentosu tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasına göre Almanların yüzde 81’i AB’nin iyi bir proje olduğu görüşünü taşıyor.
Bütün üye ülkelerde Avrupa Birliği’ni olumlu bulanların oranı yüzde 62 ile son 25 yılın en yüksek oranına çıktı. Almanların yüzde 76’sı ülkelerinin AB üyeliğinden kazançlı çıktığı kanaatini taşıyor. Halk çoğunluğunun bu görüşte olmadığı tek AB ülkesi ise İtalya. İtalyanların sadece yüzde 42’si AB üyesi olmaktan memnun.
Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ele alınacak konular arasında İngiltere ile AB arasındaki Brexit görüşmeleri de bulunuyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Londra hükümetinden görüşmelerdeki tıkanıklığı giderecek önerilerde bulunmasını istedi.

İTALYANLAR İÇİN EN ÖNEMLİ KONU GÖÇ
Gündemde yıllardır reformdan geçirilmeyi bekleyen AB’nin iltica rejimi de yer alıyor. Almanların yüzde 56’sı Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için kampanyalarda en önemli konunun göç olması gerektiği görüşünde. AB genelinde bu konunun önemi ise yüzde 50’yi buluyor. İtalyanların ise yüzde 71’i göç politikasını en önemli konu olarak görüyor.
İtalya ve Çekya, AB üyeliği için referandum yapıldığı takdirde birlikten ayrılmayı isteyeceğini beyan edenlerin sayısının AB yanlılarından fazla olduğu ülkeler. İngiltere’de AB’de kalınmasından yana olanların oranı yüzde 51, Brexit’i tercih edenlerin oranı ise yüzde 34’ü buluyor. Anket İngilizlerin yüzde 11’inin kararsız olduğunu ortaya koydu.

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