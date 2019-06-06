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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / FOTOĞRAF: ING IMAGE
06.06.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Almanların yüzde 52’si erken seçim istiyor

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Almanların yüzde 52’si erken seçim istiyor

Almanya'da, kamuoyu araştırma enstitülerinden YouGov’un son anket sonuçlarına göre, vatandaşın erken seçim istediği ortaya çıktı. Welt gazetesinde yer alan anket sonuçlarının değerlendirildiği haberde, ankete katılanların yarısından fazlasının Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partiden (SPD) oluşan büyük koalisyon hükümetinin, ülkeyi erken seçime götürmesinin mevcut krizleri aşmak için daha faydalı olacağı görüşünde olduğu belirtildi.

YOUGOV tarafından yapılan son ankette, Alman seçmenin yüzde 52’si erken seçim isterken, yüzde 27’si de büyük koalisyon hükümetinin devamından yana görüş belirtti. Ankete katılanların yüzde 21’i de herhangi bir görüş bildirmedi. Anket sonuçlarına göre, SPD seçmeninin yüzde 58’i partilerinin büyük koalisyon hükümetinden ayrılmasını isterken, koalisyon hükümeti ortaklığı sürmeli diyenlerin oranı ise yüzde 26. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçmeni ise mevcut hükümetin devamından yana görüş bildirdi. Birlikçi seçmenin yüzde 49’u erken seçime karşı görüş beyan ederken, büyük koalisyon devam etmeli diyenlerin oranı ise yüzde 36’da kaldı.

KOALİSYON ORTAKLIĞI SALLANIYOR
26 Mayıs’ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde tarihlerinin en kötü seçim sonuçlarını alan Berlin büyük koalisyon hükümeti ortakları CDU/CSU ile SPD seçmen desteğini kaybetmesinin sonuçlarının araştırma ve tartışmaları sürüyor. Partisinin AP seçimlerinde sadece yüzde 15.5 oranında oy alması sonucu partide yaşanan deprem, akabinde partililerinden gelen eleştiriler üzerine hem parti genel başkanlığı hem de partisinin Meclis Grubu başkanlığını bırakan Andrea Nahles’in istifası, görev süresi 2021’e kadar devam edecek koalisyon ortaklığını sallamaya başladı. YouGov’un anket sonuçlarına göre, federal mecliste büyük koalisyon şu anda mümkün olan tüm ittifak seçeneklerinden en az isteneni.

YEŞİLLER YÜZDE 54
Büyük koalisyon mevcut ortaklarla devam etmeli diyenlerin oranı sadece yüzde 9. adını Jamaika’nın sarı, siyah, yeşil bayrak renklerinden alan Jamaika koalisyonu Birlik partileri (siyah), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (sarı) isteyenler yüzde 15, Birlik Partileri ile Yeşiller’i iktidarda görmeyi arzulayanlar ise yüzde 14. Seçmenin iktidarda görmek istediği en popüler koalisyon ise, yüzde 25 oranla Kırmızı-Kırmızı-Yeşil (Yeşil, SPD ve Sol Parti). Bu Kırmızı-Kırmızı-Yeşil koalisyon ortaklığını destekleyen Yeşiller seçmenlerinin oranı ise yüzde 54.

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