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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AA - AFP - AP
03.04.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Alman seçmenler en çok bu bakanları tanıyor

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Alman seçmenler en çok bu bakanları tanıyor

Forsa Enstitüsü’nün RTL kanalı için yaptığı araştırmaya göre, Alman seçmenlerin büyük çoğunluğu yeni kabinede görev yapan bakanları tanımıyor.

Almanya’da uzun süren görüşmelerin ardından kurulan koalisyon hükümeti yaklaşık 20 gündür görevinin başında. Başbakan Angela Merkel ile kardeş parti CSU ve SPD arasında geçen görüşmelerin ardından yeni kabine de işbaşı yaptı. Forsa Enstitüsü’nün RTL kanalı için kabineyle ilgili yaptığı araştırmaya göre, Alman seçmenler yeni bakanları tanımıyor. Seçmenler arasında en kötü sonuç ise 18-29 yaş grubunda. Bu yaş grubunun yüzde 62’si bir bakan ismini bile bilmiyor. Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 42’si bir bakan ismini bile bilmezken, bakanları tanıyanların büyük çoğunluğu 60 yaş üzeri seçmenler.

EN ÇOK TANINAN BAKAN SEEHOFER
Bakanlar arasında en çok tanınanı, İçişleri Bakanı Horst Seehofer. Daha önce Bavyera Eyalet Başbakanı olan ve “İslam Almanya’ya ait değildir” tartışmasıyla haftalardır Alman kamuoyunu meşgul eden Seehofer’i tanıyanların oranı yüzde 36. Seehofer’i yüzde 33’lük oranla daha önce Hamburg Eyalet Başbakanı olan şimdiki Maliye Bakanı Olaf Scholz izliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 24’le CDU’lu Savunma Bakanı Ursula von der Leyen var. Bir önceki hükümette Adalet Bakanlığı yapan şimdiki Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı da seçmenlerin yüzde 23’ü tanıyor.
Almanya’da en az tanınan bakanlar ise yüzde 1’le yeni Eğitim Bakanı Anja Karliczek (CDU) ve Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun (CDU) oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller’i (CSU) tanıyanların oranı yüzde 2, Çalışma Bakanı Hubertus Heil’i (SPD) tanıyanların oranı ise yüzde 3.

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