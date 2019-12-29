Almanların yüzde 40 yine ‘Merkel’ dedi

HER 10 Alman’dan dördü Merkel’in etkili olmasını da istiyor. En etkili olacak isimler sıralamasında ikinci sırayı sürpriz şekilde CDU/CSU Federal Meclis eski Grup Başkanı Friedrich Merz aldı. Merz’in etkili olacağına inanların oranı ise yüzde 36. Üçüncü sırada Bavyera Başbakanı Markus Söder geliyor. Anketin sonucuna göre 2020 yılında siyasete yön verecek isimler arasında FDP Genel Başkanı Christian Lindner dördüncü, CDU Genel Başkanı Anngret Kramp Karrenbauer yedinci, Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck 11’inci, SPD Eş Genel Başkanları Norbert Walter Borjans 16’ncı ve Saskia Esken ise 17’nci sırada yer alıyor.