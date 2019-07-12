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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / FOTOĞRAF: DPA
12.07.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Almanların yarısı İslam’ı tehdit olarak görüyor

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Almanların yarısı İslam’ı tehdit olarak görüyor

Alman Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı araştırma, her iki Alman‘dan birinin İslam’ı tehdit olarak gördüğünü, doğuda yüzde 30, batıda yüzde 16’lık kesimin Müslüman komşu istemediğini ortaya koydu.

ARAŞTIRMA, Almanya’da İslam ve Müslümanlara yönelik önyargıların kökleştiğini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre Almanya’da her iki kişiden biri İslam’ı tehdit olarak görüyor. Bu algının birkaç yıldır ‘oldukça istikrarlı bir şekilde kökleştiğine’ işaret eden araştırma, daha az Müslüman’ın yaşadığı doğu bölgelerinde önyargıların daha güçlü olduğuna dikkat çekiyor.

YÜZDE 16’SI MÜSLÜMAN KOMŞU İSTEMİYOR
Araştırmaya göre İslam’ı tehdit olarak algılayanların oranı Almanya’nın doğusunda yüzde 57, batısında ise yüzde 50 civarında. Aynı şekilde doğu bölgelerinde yüzde 30 ve batıda yüzde 16’lık kesim Müslüman komşu istemiyor. Araştırmada her iki kişiden birinin, küreselleşme ve göç sonucu dini çeşitliliğin de artmasını toplum için bir zenginlik olarak gördüğüne işaret ediliyor. Ancak bu olumlu yaklaşım daha ziyade Hristiyanlık, Budizm, Yahudilik ve Hinduluk için geçerli. İslam’ın toplumu zenginleştirdiğine inananların oranı ise üçte bire düşüyor. Almanya’da Müslümanların sayısı, 1.5 milyonu ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’da olmak üzere, yaklaşık 5 milyon olarak tahmin ediliyor.

SİYASİ İDEOLOJİ OLARAK ALGILANIYOR
Bertelsmann Vakfı din uzmanı Yasemin El-Menouar, İslam’a karşı önyargıların İslam düşmanlığıyla eş tutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, İslam’a karşı önyargı bildirenlerin çoğunun siyasi taleplerde bulunmadığına ya da genel antidemokratik tutumlara sahip olmadığına dikkat çekti. El-Menouar, ankete katılanların yüzde 13’ünün İslam düşmanı olarak sınıflandırılabileceğini belirterek bu grubun diğer azınlıkları da reddettiğine vurgu yaptı. İslam’ın bir dinden ziyade siyasi ideoloji olarak algılandığının ve bu nedenle dini hoşgörü kapsamı dışında değerlendirildiğinin açıkça görüldüğünü belirten El-Menouar, kamuoyunda da İslam’ın genellikle olumsuz bağlamda konu alındığına dikkat çekti. Raporu hazırlayan araştırmacılardan Gert Pickel İslami terör ve saldırılardan duyulan endişenin de İslam algısında rol oynadığını dile getirerek İslam’ın pek çok kişiye kültürel olarak da yabancı geldiğini belirtti.

‘DEMOKRASİYE ZARAR VERİR’
Araştırma, İslam konusunda tehdit algısının doğuda batıya göre daha yoğun olmasına rağmen genel olarak toplumun tüm kesimlerini kapsadığını da ortaya koyuyor. Din sosyoloğu Gert Pickel, bu tür dışlayıcı, reddeden tutumların tehlikeli olabileceğine işaret ederek “Toplum içinde önemli bir kesimin, başka, daha küçük bir grubu tehdit olarak görmesi uzun vadede demokrasiye zarar verir” değerlendirmesinde bulundu. Pickel, Almanya’da göçmen ve İslam karşıtı tutumuyla tartışmalara yol açan Almanya için Alternatif (AfD) partisi gibi sağ popülistlerin de İslam’ın tehlikeli olduğu algısı üzerinden puan topladığını kaydetti.

ERKEN YAŞLARDA İLETİŞİM ÖNEMLİ
Dini hoşgörünün birlikte yaşamanın önemli bir ön koşulu olduğuna dikkat çekilen raporda halkın yaklaşık yüzde 70’inin diğer dinlerde gerçeklik payı görmesi nedeniyle hoşgörülü olarak sınıflandırılabileceği, ayrıca dininden bağımsız olarak katılımcıların yüzde 89 gibi büyük bir çoğunluğunun demokrasiyi iyi bir yönetim biçimi olarak değerlendirdiği de not edildi. Bertelsmann Vakfı İslam’a yönelik önyargılara karşı kreş ve okuldan başlayarak erken yaşlarda temas ve iletişimin önemine dikkat çekti. Raporda, diğer dinlerin mensuplarıyla düzenli temasta bulunan insanların İslam’a karşı da daha az önyargılı olduğu tespitine yer verildi.

 

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