Almanların üçte biri Merkel’in 2021’den önce görevini bırakmasını istiyor
Kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Alman toplumu üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu Almanya’nın 3’te birinin 2021’de görev süresi dolacak Başbakan Angela Merkel’in bu tarihten önce istifa etmesini istediği ortaya çıktı.
ARAŞTIRMAYA göre Almanların yüzde 38’i Merkel’in 2021 yılına kadar değiştirilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 43’ünün ise 2021 yılına kadar görevinde kalmasını istediği öğrenildi. Ankete katılan CDU/CSU’lular arasında yüzde 66’sının, SPD’lilerin yüzde 48’inin Merkel’in 2021’e kadar görevine devam etmesini desteklediği kaydedildi. AfD destekçilerinin ise yüzde 78’i oylarını Merkel’in bir an önce gitmesinden yana kullandığı belirtildi.
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