Almanların Türkiye’deki ‘yıkık kenti’ için özel ekip kuruldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanların Türkiye’deki ‘yıkık kenti’ için özel ekip kuruldu
GeriAvrupa Almanların Türkiye’deki ‘yıkık kenti’ için özel ekip kuruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
05.07.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Almanların Türkiye’deki ‘yıkık kenti’ için özel ekip kuruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanların Türkiye’deki ‘yıkık kenti’ için özel ekip kuruldu

1900’lü yılların başlarında Berlin-Bağdat demir yolu için Toros Dağlarında Varda Köprüsü ve 22 tünelin inşasında çalışan 5 bin Alman mühendis ve işçinin, doğası ve yaban hayatıyla dikkat çeken Belemedik’te kurduğu, içerisinde hastane, okul ve kilise gibi yapıların da bulunduğu tarihi binalar restore edilerek turizme kazandırılıyor.

ADANA’nın Pozantı ilçesinde, Berlin-Bağdat demir yolu projesi kapsamında 1900’lerin başında Varda Köprüsü ile Toros Dağları’ndaki 22 tünelin açılması için Belemedik’e kurulan sosyal yapıların turizme kazandırılması için belediye harekete geçti. Demir yolu hattının en önemli ve zorlu geçiş noktasında yer alan Toros Dağları’ndaki inşa süreci sırasında, bölgede bulunan 5 bin Alman mühendis ve işçinin kurduğu şantiye ile zamanla hasar gördüğü için ‘yıkık kenti’ andıran hastane, okul ve kilise gibi yapıların bulunduğu bölgedeki kalıntıların turizme kazandırılması için aralarında mimarların da bulunduğu özel bir ekip görevlendirildi. Ekip, harap durumdaki tarihi yapıların envanter ve proje çalışmalarına başladı.

Almanların Türkiye’deki ‘yıkık kenti’ için özel ekip kuruldu

JAMES BOND FİLMİ DE ÇEKİLDİ
Butik otel tarzında yapılara dönüştürülmesi planlanan binaların bulunduğu bölgeye restoran, mangal parkı gibi tesisler yapan belediye, yürüyüş yolları ve piknik alanlarıyla da sağladığı turizm hareketliliğine başta Almanlar olmak üzere yabancı turistleri de eklemeyi hedefliyor. Bölgenin en görkemli yapısı olan, James Bond serisinin Skyfall filminde de aksiyon sahnelerinin çekimi yapılan Varda Köprüsü’nün daha fazla tanıtılması planlanıyor.
Belemedik’e müze yapmak istediklerini de belirten Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Ayağa kaldırabileceğimiz binalar var. Bütçemizi zorlamayacak, daha çabuk ayağa kaldırabileceğimiz binaları restore edeceğiz” dedi.

Almanların Türkiye’deki ‘yıkık kenti’ için özel ekip kuruldu

TORUNLARI ATALARININ İZİNİ SÜRECEK
Projeye Almanları da dahil etmek istediklerini kaydeden Çay, “Geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarılmasına ciddi anlamda katkı sunacağımızı düşünüyorum. Bu işi çok önemsiyorum. Belemedik, Adana’nın doğal ve tarihi miras anlamında önemli yerlerinden biri. Bugüne kadar kıymetini bilemedik. Artık Belemedik’in kıymeti bilinecek. Her alanda çalışma yürütüyoruz. Almanya’da bazı belediyelerle de ‘kardeş belediye’ çalışmaları yürütüyoruz. Buraya konaklama yerleri yaparsak, Almanya’dan Adana’ya turların başlayacağına, insanların en azından atalarından kalan bu değerleri görmek isteyeceklerine inanıyorum. Burada çalışırken rahmetli olmuş kendi işçileri, mühendisleriyle ilgili anıt mezar da var. Almanların 1904-1914’te burada yaptığı hastane, okul, kalorifer sistemlerinin, yaşam alanlarının olduğu her şey var. Bunları ayağa kaldırmak, ayakta olmayanları da anlatmak için kitap yapıyoruz. Mevcut kalan binaların da ne olduğunu anlatacak tabelalar ve rotalarla insanlara turizm yürüyüşü yaptırmak istiyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Almanların Türkiye’deki ‘yıkık kenti’ için özel ekip kuruldu
Belçika ile yıllık 10 milyar Euro’luk ticaret hacmi var, bu daha da gelişmeli
Chemnitz yine ‘Hayır’ dedi
Yarın akşam Hamburg’da kıyamet kopacak