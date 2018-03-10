Almanların ‘tatil ülkesi’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı İlişkileri Temsilcisi Hüseyin Baraner’in yönetimindeki sempozyuma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, FTI Group Genel Müdürü Dietmar Gunz, Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Yurtdışı ve Grup Turizmi Konseyi’nden Günter Ihlau, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ve Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş katıldı.

Konuşmacılar, önümüzdeki dönemde Almanya ve diğer turizm pazarlarında Türkiye turizminin durumu, yeni vizyonlar, sunduğu imkanlardan hangilerinin önem kazanacağı üzerine Hüseyin Baraner’in sorularını yanıtladılar.

Geçen yıl bir araya geldiklerinde Türkiye hakkında endişelerinin olduğunu belirten İrfan Önal, Türkiye’ye yönelik programlarını ve yatırımlarını sürdüren turizmcilerden ‘Türkiye dostları’ olarak söz etti. Önal, “Zor zamanlarda yanımızda oldunuz. Size çok şey borçluyuz. Son 3 yıldaki zorluklardan gerekli dersler çıkarıldı ve ileriye yönelik yeni kurumsallaşmalar gündeme alındı” dedi.





ALMANLARIN ‘TATİL ÜLKESİ’

DRV Temsilcisi Günter Ihlau ise konuşmasında kültür turizminin önemine işaret etti. Tarihsel zenginlikler açısından Türkiye’nin hiçbir ülkeyle karşılaştırılamayacağını belirten Ihlau, şunları söyledi: “İlk yıllarda Türkiye’ye kültür turizmi ağırlıktaydı. Daha sonra doğal olarak deniz turizmi öne çıktı. Bu arada kültür turizminin ağırlığı geriledi. Elbette sahil turizmi sektör için çok önemli bir dayanak. Elbette o da gelişmeli, ancak bence kültür turizmine daha fazla ağırlık verilmesi gerekli.”

Türkiye’ye yönelik turizmin gerilediği son iki yılda programlarını devam ettiren FTI Group Genel Müdürü Dietmar Gunz da önümüzdeki dönem de yeni yatırımlar ve yeni ürünlerle devam edeceklerini söyledi. Türkiye’yi 40 yıldır yakından bildiğini belirten Gunz, Türkiye’nin Alman toplumunun ‘tatil ülkesi’ haline getirmek için çalıştıklarını vurguladı. Türkiye’de 2 bin personellerinin olduğunu anlatan Gunz, önümüzdeki sezona ilişkin ürünlerle ilgili soruyu yanıtlarken, Bodrum’a haftada iki direkt uçak seferlerine başlayacaklarını belirtti.

‘TÜRKİYE SİZLERİ BEKLİYOR’

Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş da her yıl yeni ürün çıkararak Türkiye’yi daha da çekici hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Çatısı altında 2 bin 400 turistik otelin yer aldığı Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık da Avrupalı ve Alman turizmcilerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı: “Türkiye sizleri bekliyor.”

Sempozyumdan önce medya ve turizm sektörü temsilcileriyle, Türkiye turizminin geleceğine ilişkin 3 soruluk bir anket yapıldı. Ankete katılanların yüzde 55.6’sı “Türkiye en kısa zamanda turizm ülkesi olarak eski güçlü seviyesine ulaşacak?” seçeneğini, yüzde 34.9’u “Zamanla eski seviyesine ulaşmanın yollarını bulacak” seçeneğini, yüzde 9.5’i ise “Artık eski seviyesine ulaşamaz” seçeneğini işaretledi.