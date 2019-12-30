Almanları terörden çok iklim değişikliği endişelendiriyor

İKİNCİ sırada yüzde 38 ile radikal terör, üçüncü sırada ise yüzde 33 ile sığınmacı hareketleri geliyor. Ankete katılanların yüzde 25’i sağcı hükümetlerin sayısındaki artışı güvenlik ve istikrar için tehdit olarak görüyor. ABD’deki siyasi durum ve büyük güçler arasındaki ticaret savaşlarını en büyük tehdit sayanların oranı ise yüzde 20 oldu. Ankette işaretlenebilecek diğer yanıtlar arasında Çin’in dünyada gittikçe artan nüfuzu, NATO ile Rusya arasındaki gerilim, Suriye krizi, Kuzey Kore’deki durum, İsrail-Filistin çatışması, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ihtilaf ve Ukrayna krizi vardı. Katılımcıların bu seçeneklerden en fazla üçünü tercih edebildiği ankette ‘Bilmiyorum’, ‘Diğer’, ‘Endişelenmiyorum’ gibi seçenekler de yer alıyordu.





KATILIMCILARIN YÜZDE 80’İ...

Ankette ayrıca dünyanın güvenlik ve istikrarına olumsuz etkide bulunan siyasi liderlerin kim olduğu da soruldu. Katılımcıların yüzde 80’i ABD Başkanı Donald Trump’ı güvenlik ve istikrara en olumsuz etkiye sahip siyasi lider olarak gördüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 56’sı İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u güvenlik ve istikrara tehdit olarak görürken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un güvenlik ve istikrara olumlu etkisi olduğuna inananların oranı yüzde 52, olumsuz etkisi olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 25. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in olumlu etkiye sahip olduğuna inananların oranı yüzde 50, olumsuz olduğunu düşünenler ise yüzde 36 oldu. INSA’nın 20-23 Aralık tarihleri arasında düzenlediği ankete 1014 kişi katıldı.