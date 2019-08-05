Almanları korumaya gelmişler!
Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Rheinbad açık havuzunda haziran ayında yaşanan olaylar, havuzlarda kimlik kontrolü getirilmesine ve güvenlik kameralarının yerleştirilmesine neden oldu. Tam, “Artık güvenlik sağlandı” diye düşünülürken, bu kez de neonaziler ortaya çıktı: “Almanları korumaya geldik.”
HAVUZA girmek isteyen yaklaşık 50 neonazi havuza alınmayınca tartışma çıktı. 10 polis otosuyla havuza gelen polis olaya müdahale etti. Polis, grubun, “Biz havuzda düzeni korumak için geldik” dediklerini açıkladı.Havuzun önüne gelen grubun, geçen hafta Frankfurt tren istasyonunda yaşanan cinayetin ardından cumartesi günü Düsseldorf tren istasyonunda aşırı sağ uyarı nöbeti düzenlediği belirtildi.
Rheinbad havuzunda bir grup Kuzey Afrikalı gençle bir Türk aile arasında haziran ayında tartışma yaşanmış, meydan kavgası çıkacağı korkusu üzerine havuz boşaltılmıştı. Daha sonra buna benzer iki olay daha yaşanınca, birçok kişiye havuza giriş yasağı konuldu, havuzlara kimlik kontrolleri getirildi.
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