Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satıyoruz
Kapanan Alman barbekü fabrikasından tazminatları karşılığında üretim kalıplarını alan iki girişimci, ürettikleri barbeküleri Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu’daki birçok ülkeye satıyor. Ürün çeşitliliği 6’dan 60’a çıkaran ortaklar “Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satıyoruz” dedi.
ALMAN barbekü firmasının 2012 yılında Türkiye’den çekilme kararı almasının ardından tazminatları karşılığında üretim kalıplarını alan Ömer Sargın ve Erkan Bal, Sakarya Erenler ilçesinde kendi atölyelerini kurdu. KOSGEB hibe kredisiyle iş yerlerini büyütüp fabrika haline getiren girişimcilerden 36 yaşındaki Ömer Sargın, dönem dönem Alman fabrikasında çalıştıkları 6 yıl içerisinde Ar-Ge faaliyetleri için Almanya’da eğitim aldı. Fabrika kapandıktan sonra aldıkları eğitimi ve tecrübeleriyle kendi iş yerlerini açtıklarını anlatan Sargın, “Bazı makinelerimizi KOSGEB sayesinde alarak yolumuza devam ettik. Şu anda fabrikamızda 30 kişilik bir ekibimiz var. Barbekü çeşitlerinin yanı sıra baca sistemleri, baca şapkaları ve bahçe yapı elemanları gibi diğer aksesuarları da üretip başta Almanya olmak üzere da Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Ben ve ortağım Almanlardan öğrendiklerimizi yine Almanlara satmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
YILDA 5 BİN BARBEKÜ
Sargın, ürünlere talebin en çok Almanya, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Irak, Azerbaycan’dan geldiğini de söyledi.
Firmanın diğer ortağı 40 yaşındaki Erkan Bal da Almanya’da gördükleri eğitim, bilgi, Ar-Ge çalışmalarını kendi çalışanlarına aktardıklarını anlatarak, Alman disipliniyle üretim yaptıklarını kaydetti. Ürün çeşitliliğini 6’dan 60’a çıkardıklarını da kaydeden Bal, yıllık 5 bine yakın barbekü sattıklarını söyledi.
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