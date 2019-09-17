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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
17.09.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satıyoruz

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Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satıyoruz

Kapanan Alman barbekü fabrikasından tazminatları karşılığında üretim kalıplarını alan iki girişimci, ürettikleri barbeküleri Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu’daki birçok ülkeye satıyor. Ürün çeşitliliği 6’dan 60’a çıkaran ortaklar “Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satıyoruz” dedi.

ALMAN barbekü firmasının 2012 yılında Türkiye’den çekilme kararı almasının ardından tazminatları karşılığında üretim kalıplarını alan Ömer Sargın ve Erkan Bal, Sakarya Erenler ilçesinde kendi atölyelerini kurdu. KOSGEB hibe kredisiyle iş yerlerini büyütüp fabrika haline getiren girişimcilerden 36 yaşındaki Ömer Sargın, dönem dönem Alman fabrikasında çalıştıkları 6 yıl içerisinde Ar-Ge faaliyetleri için Almanya’da eğitim aldı. Fabrika kapandıktan sonra aldıkları eğitimi ve tecrübeleriyle kendi iş yerlerini açtıklarını anlatan Sargın, “Bazı makinelerimizi KOSGEB sayesinde alarak yolumuza devam ettik. Şu anda fabrikamızda 30 kişilik bir ekibimiz var. Barbekü çeşitlerinin yanı sıra baca sistemleri, baca şapkaları ve bahçe yapı elemanları gibi diğer aksesuarları da üretip başta Almanya olmak üzere da Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Ben ve ortağım Almanlardan öğrendiklerimizi yine Almanlara satmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satıyoruz

YILDA 5 BİN BARBEKÜ
Sargın, ürünlere talebin en çok Almanya, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Irak, Azerbaycan’dan geldiğini de söyledi.
Firmanın diğer ortağı 40 yaşındaki Erkan Bal da Almanya’da gördükleri eğitim, bilgi, Ar-Ge çalışmalarını kendi çalışanlarına aktardıklarını anlatarak, Alman disipliniyle üretim yaptıklarını kaydetti. Ürün çeşitliliğini 6’dan 60’a çıkardıklarını da kaydeden Bal, yıllık 5 bine yakın barbekü sattıklarını söyledi.

Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satıyoruz

Almanlardan öğrendiklerimizi Almanlara satıyoruz

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