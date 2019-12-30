Almanlar yine Emma ve Ben ismini tercih etti

ALMANYA’da son dört yıldır kız bebeklere en çok verilen Emma ismi bu yılda ilk sırada yer aldı. Erkeklerde ise son 9 yıldır en çok tercih edilen isim yine Ben oldu. Kız bebekler için Emma’dan sonra en çok tercih edilen isimler, Emilia, Hannah, Mia, Sophia, Lina, Mila, Marie, Ella ve Lea oldu. Erkeklerde ise Ben’den sonra tercih edilen isimler sıralaması şöyle: Paul, Finn, Leon, Jonas, Noah, Elias, Felix, Luis ve Henri.

GRETA İSMİ 30. SIRADA

Almanların bebekleri için isim ararken popüler ve ünlülerin isimlerinden etkilenmediği de öğrenildi. Son iki yıldır iklim korumaya yönelik yaptığı eylemlerle gündemden düşmeyen aktivist Greta Thunberg’in ismini tercih edenler çok gerilerde kaldı. Greta ismi ancak 30. sırada yer alabildi. Çocuklarına ikinci isim takmayı da sürdüren Almanlar, kız bebekler için Sophie ve Maria’yı tercih ederken erkekler için ikinci isim olarak Alexander, Elias ve Maximilian öne çıktı. Ayrıca geçmiş yıllara göre Frieda ve Ella ile Matteo ve Emil isimleri de sık tercih edildi.