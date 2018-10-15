Almanlar yenilince Mesut'u hatırladı!
Irkçılık yaparak Mesut Özil'in milli takımı bırakmasına neden olan Almanlar, yıldız futbolcunun değerini anlamaya başladı. Almanlar, 30 yaşındaki futbolcunun doğum gününü kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü için Alman taraftarların ırkçı saldırısına uğrayan Mesut Özil, 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakma kararı almıştı.
Başarısızlığın faturasını Mesut'a yıkan Almanya, kötü gidişata Hollanda karşısında da dur diyemedi.
DEĞERİNİ ANLADILAR
Portakallara 3-0 mağlup olan Almanlar, yıldız futbolcunun değerini yavaş yavaş anlamaya başladı.
Almanlar, milli takımın resmi Twitter hesabından Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.
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